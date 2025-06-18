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Посольство США осудило смертоносную атаку на Киев: это противоречит призыву Трампа

Киев, Среда 18 июня 2025 11:06
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Посольство США осудило смертоносную атаку на Киев: это противоречит призыву Трампа Фото: посольство США отреагировало на смертоносную атаку на Киев (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Юрченко

Посольство США в Украине отреагировало на российский обстрел Киева 17 июня. Вражеская атака унесла жизни более 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в X (Twitter).

Американские дипломаты присоединились ко Дню траура по жертвам российского удара по Киеву 17 июня. Среди погибших - гражданин США, а среди более 130 раненых есть дети.

В посольстве заявили, что российская атака противоречит призывам президента США Дональда Трампа.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям погибших. Это бессмысленное нападение противоречит призыву Президента Трампа остановить убийства и положить конец войне", - говорится в сообщении.

Смертоносный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 17 июня российские захватчики атаковали столицу Украины дронами и ракетами различных типов.

Всего минувшей ночью россияне выпустили по Украине 440 беспилотников и 32 ракеты, среди них "Кинжалы", "Калибры", крылатые Х-101, управляемые авиационные Х-59/69 и противорадиолокационная Х-31П.

В Киеве вражеская ракета разрушила до основания часть многоэтажного дома - с 9 по 1 этаж.

По состоянию на утро 18 июня там до сих пор продолжается разбор завалов и поиск тел жертв. В результате удара по дому погибли 19 человек, всего в Киеве более 20 жертв.

Как выглядит дом в Киеве после прямого попадания баллистики - в материале РБК-Украина.

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