Зеленский об атаке РФ: один из самых страшных ударов по Киеву, враг запустил более 470 целей
Войска РФ сегодня, 17 июня, атаковали Украину с использованием не менее 440 дронов и 32 ракет различных типов. Этой ночью зафиксирован один из самых страшных ударов по Киеву.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.
"Регулярные доклады министра внутренних дел Клименко и военных командующих по ситуации после массированного российского удара. Более 440 дронов и 32 ракеты. Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Николаевская и Киевская области", - отметил Зеленский.
По его словам, сейчас в Киеве пытаются достать людей из-под завалов обычного жилого дома.
"Сколько их, сейчас непонятно. Россияне разрушили целый подъезд. В целом повреждены дома в восьми районах Киева. До сих пор продолжаются работы после удара по Одессе, спасатели работают на всех местах прилетов. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, известно о 75 раненых людях. По состоянию на это время 15 погибших людей. Мои соболезнования родным и близким", - добавил он.
Президент Украины также отметил, что такие атаки - чистой воды терроризм. И весь мир, США и Европа наконец должны отреагировать так, как цивилизованное общество реагирует на террористов.
"Путин это делает исключительно потому, что может себе позволить продолжать войну. Он хочет войны и в дальнейшем. Плохо, когда сильные мира сего закрывают на это глаза. Контактируем со всеми партнерами на всех возможных уровнях, чтобы был надлежащий ответ. Это террористы должны чувствовать боль, а не нормальные, мирные люди", - добавил Зеленский.
Обстрел Киева 17 июня
Сегодня ночью российские войска осуществили массированный обстрел Киева, применив ракеты и дроны. Сначала сообщалось о разрушениях в 12 точках, но впоследствии министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что удары зафиксированы на 27 локациях.
Во время атаки в двух районах столицы исчез свет. Мэр Виталий Кличко объяснил, что это произошло из-за срабатывания системы автоматической защиты. Кроме того, Кличко подтвердил, что среди погибших - гражданин США.
РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.
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