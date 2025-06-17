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Родители ждут: парня из разрушенной 9-этажки в Киеве до сих пор ищут

Вторник 17 июня 2025 18:17
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Родители ждут: парня из разрушенной 9-этажки в Киеве до сих пор ищут Спасатели продолжают разбирать завалы в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве продолжаются спасательные работы возле дома в Соломенском районе, куда ночью попала российская ракета и разрушила целый подъезд. Вся страна наблюдает за поисками и разбором завалов, потому что ждут информацию о парне, которого ждут родители.

Что сейчас известно о спасательных работах и действительно ли нашли мальчика живым, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Появилась информация, что нашли парня

Под вечер 17 мая появилась информация о том, что под завалами нашли парня. Он в тяжелом состоянии и его уже передали медикам. По информации журналистки Натальи Дедовой, соседи семьи написали в домовом чате, что ребенка нашли живым.

Впоследствии Дедова удалила свой пост у соцсетях.

Информацию про мальчика не подтвердили

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах информацию о мальчике не подтверждают и сообщают, что поиски под завалами еще продолжаются. С родителями сейчас работают психологи.

Что известно об атаке 17 июня

После ночной атаки по Соломенскому району был разрушен целый подъезд - от 1 до 9 этажа. На сейчас уже известно о 10 погибших и более 130 пострадавших. Несколько человек до сих пор без вести пропавшие.

Утром все соцсети и СМИ облетело фото, где отец и мать стоят на фоне разрушенного дома. Впоследствии стало известно, что под завалами оказался их сын. За поисками продолжает следить вся страна и молятся, чтобы ребенка нашли живым.

Больше подробностей о последствиях атаки РФ в разных районах Киева - читайте в материале РБК-Украина.

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