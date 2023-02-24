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В Молдове напомнили России о необходимости выведения ее войск из Приднестровья

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Молдова, Пятница 24 февраля 2023 20:55
В Молдове напомнили России о необходимости выведения ее войск из Приднестровья Фото: в Молдове напомнили России о необходимости вывода ее войск из Приднестровья (pixabay.com)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Молдовы, комментируя заявления России о якобы подготовке провокаций со стороны Украины в Приднестровье, напомнило о необходимости вывода российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmaker.

"Сообщения властей России о провокациях со стороны Украины в Приднестровье не соответствуют действительности. Власти Молдовы опровергают эти заявления и считают их необоснованными, сделанными с целью манипулирования общественным мнением. Ситуация с безопасностью в регионе стабильна", - говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что власти Молдовы рассматривают исключительно мирный сценарий урегулирования приднестровского конфликта.

"В этой связи мы считаем сегодняшнее заявление МИД России провокационным и подтверждаем необходимость вывода российских войск с территории Молдовы", - добавили в МИД.

Напомним, Минобороны России издало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Однако в Молдове заявили, что не видят прямых военных угроз безопасности страны.

Соединенные Штаты также отметили, что не нашли подтверждений слухам о военном вторжении в приднестровский регион.

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