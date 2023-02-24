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У Молдові нагадали Росії про необхідність виведення її військ з Придністров'я

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Молдова, П'ятниця 24 лютого 2023 20:55
У Молдові нагадали Росії про необхідність виведення її військ з Придністров'я Фото: у Молдові нагадали Росії про необхідність виведення її військ з Придністров'я (pixabay.com)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство закордонних справ Молдови, коментуючи заяви Росії про нібито підготовку провокацій з боку України в Придністров'ї, нагадало про необхідність виведення російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsmaker.

"Повідомлення влади Росії про провокації з боку України в Придністров'ї не відповідають дійсності. Влада Молдови спростовує ці заяви і вважає їх необґрунтованими, зробленими з метою маніпулювання громадською думкою. Ситуація з безпекою в регіоні стабільна", - йдеться в повідомленні міністерства.

У відомстві зазначили, що влада Молдови розглядає виключно мирний сценарій врегулювання придністровського конфлікту.

"У зв'язку з цим ми вважаємо сьогоднішню заяву МЗС Росії провокаційною і підтверджуємо необхідність виведення російських військ з території Молдови", - додали у МЗС.

Нагадаємо, Міноборони Росії видало нові звинувачення у бік України. Там стверджують, що ЗСУ нібито готують "провокації" на території Придністров'я.

Проте у Молдові заявили, що не бачать прямих військових загроз безпеці країни.

Сполучені Штати також зазначили, що не знайшли підтверджень чуткам про військове вторгнення у придністровський регіон.

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