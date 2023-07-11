В Молдове ликвидировали агентурную сеть, связанную с РФ, - спецслужбы

В Молдове разоблачили и ликвидировали агентурную сеть, которая занималась государственной изменой и шпионажем с целью дестабилизации ситуации и оказания влияния на политические процессы в государстве.

Об этом заявил глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы Александр Мустяца, передает РБК-Украина со ссылкой на News Maker .

По данным спецслужб, фигурантами уголовного дела являются граждане Молдовы и РФ. В частности, среди подозреваемых двое россиян.

"Нам удалось ликвидировать агентурную сеть, причастную к государственной измене и шпионажу. Передано в суд уголовное дело о государственной измене и шпионаже, возбужденное в отношении группы лиц, готовившихся для дестабилизации ситуации в стране", - рассказал Мустяца на пресс-брифинге.

Для этого, добавил руководитель СИБ, в Молдову через неофициальные сети переводов из РФ поступило около 500 тысяч долларов.

Посольство РФ в Молдове "недоумевает"

После пресс-брифинга руководителя СИБ Молдовы 10 июля ситуацию прокомментировали в посольстве РФ в стране. Российские дипломаты заявили, что "с недоумением" узнали о данном "шпионском скандале" от СМИ.

При этом в заявлении посольства утверждается, что "Россия, в отличие от Запада", якобы уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела".

Саму ситуацию с уголовным делом о шпионской сети, в котором фигурируют двое граждан РФ, в дипломатическом ведомстве связали со "скоординированной антироссийской линией коллективного Запада".

Ликвидация агентурной сети в Молдове

Ранее в конце зимы в СИБ Молдовы заявили о расследовании совместно с прокуратурой по борьбе c организованной преступностью и особым делам дела об измене родине и шпионаже, что осуществляла агентурная сеть. В нее входили граждане Молдовы и другого государства.

В ходе расследования были выявлены пять граждан Молдовы, из которых двоих арестовали в декабре 2022 года, а еще трое получили статус подозреваемых. По данным следствия, их завербовали спецслужбы другого государства с целью насильственным путем пытаться дестабилизировать обстановку и изменить конституционный строй в Молдове, информировали в СИБ.

В рамках этого дела спецслужбы обнаружили также граждан другого государства, которые занимались шпионажем.