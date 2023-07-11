У Молдові ліквідували агентурну мережу, пов'язану з РФ, - спецслужби

У Молдові викрили та ліквідували агентурну мережу, яка займалася державною зрадою та шпигунством з метою дестабілізації ситуації та впливу на політичні процеси в державі.

Про це заявив голова Служби інформації та безпеки (СІБ) Молдови Александр Мустяца, передає РБК-Україна з посиланням на News Maker .

За даними спецслужб, фігурантами кримінальної справи є громадяни Молдови та РФ. Зокрема серед підозрюваних двоє росіян.

"Нам вдалося ліквідувати агентурну мережу, причетну до державної зради та шпигунства. Передано до суду кримінальну справу про державну зраду та шпигунство, порушену стосовно групи осіб, які готувалися для дестабілізації ситуації в країні", - розповів Мустяца на прес-брифінгу.

Для цього, додав керівник СІБ, до Молдови через неофіційні мережі переказів із РФ надійшло близько 500 тисяч доларів.

Посольство РФ у Молдові "дивується"

Після прес-брифінгу керівника СІБ Молдови 10 липня ситуацію прокоментували у посольстві РФ у країні. Російські дипломати заявили, що "зі подивом" дізналися про цей "шпигунський скандал" від ЗМІ.

При цьому у заяві посольства стверджується, що "Росія, на відміну від Заходу", нібито поважає суверенітет інших держав і не втручається у їхні внутрішні справи.

Саму ситуацію із кримінальною справою про шпигунську мережу, в якій фігурують двоє громадян РФ, у дипломатичному відомстві пов'язали зі "скоординованою антиросійською лінією колективного Заходу".

Ліквідація агентурної мережі у Молдові

Раніше наприкінці зими в СІБ Молдови заявили про розслідування спільно з прокуратурою по боротьбі з організованою злочинністю та особливими справами справи про зраду батьківщини та шпигунства, що здійснювала агентурна мережа. До неї входили громадяни Молдови та іншої держави.

У ході розслідування було виявлено п'ятьох громадян Молдови, з яких двох заарештували в грудні 2022 року, а ще троє отримали статус підозрюваних. За даними слідства, їх завербували спецслужби іншої держави з метою насильницьким шляхом намагатися дестабілізувати обстановку та змінити конституційний лад у Молдові, інформували у СІБ.

У рамках цієї справи спецслужби виявили також громадян іншої держави, які займалися шпигунством.

Підготовка перевороту в Молдові

Ще в лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що наша розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Ціллю якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки про плани Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

Як заявив тоді секретар РНБО України Олексій Данілов, РФ планувала провести переворот у Молдові та відправила до Туреччини чеченських "рятувальників", і після цього вони могли опинитись саме у Кишиневі.