В Молдове подтвердили заявление Зеленского о плане РФ по дестабилизации страны
Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на point.md.
"СИБ подтверждает, что как по информации, предоставленной нашими украинскими партнерами, так и по результатам оперативной деятельности Службы, были выявлены акты с целью подрыва государственности Республики Молдова, дестабилизации и нарушения общественного порядка. На данный момент мы не можем предоставить более подробную информацию, поскольку существует риск поставить под угрозу разные текущие оперативные мероприятия", - сообщили в ведомстве.
В то же время СИБ уверяет граждан Республики Молдова, что все государственные учреждения работают в обычном режиме и не допустят реализации этих планов.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.
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