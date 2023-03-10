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Агенты РФ пытаются спровоцировать протесты против властей Молдовы, - Белый дом

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США, Пятница 10 марта 2023 18:03
Агенты РФ пытаются спровоцировать протесты против властей Молдовы, - Белый дом Фото: протесты против власти Молдовы пытаются спровоцировать агенты РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Разведка США считает, что восстание против лидеров Молдовы пытаются спровоцировать агенты Российской Федерации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным представителей Белого дома, разведка США считает, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства с конечной целью увидеть там более пророссийскую администрацию.

По данным издания, США считают, что Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая в свою очередь стремится к более тесным связям с Европейским Союзом.

Кроме того, США также видят признаки того, что связанные с российским правительством актеры могут проводить обучение антиправительственным демонстрантам в Молдове. В последние недели Кишинев всколыхнули антиправительственные протесты, в основном организованные дружественной в Россию партией Шор Молдовы.

В настоящее время, по словам американских чиновников, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России дестабилизировать Европу.

Напомним, в Молдове недавно проходили антиправительственные митинги, организованные пророссийской оппозицией.

К тому же на протестах против властей, проходивших в Молдове, были замечены граждане России, принимавшие активное участие в митингах.

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