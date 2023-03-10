Агенты РФ пытаются спровоцировать протесты против властей Молдовы, - Белый дом
Разведка США считает, что восстание против лидеров Молдовы пытаются спровоцировать агенты Российской Федерации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным представителей Белого дома, разведка США считает, что лица, связанные с российской разведкой, планируют организовать протесты в Молдове, чтобы попытаться разжечь сфабрикованное восстание против молдавского правительства с конечной целью увидеть там более пророссийскую администрацию.
По данным издания, США считают, что Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая в свою очередь стремится к более тесным связям с Европейским Союзом.
Кроме того, США также видят признаки того, что связанные с российским правительством актеры могут проводить обучение антиправительственным демонстрантам в Молдове. В последние недели Кишинев всколыхнули антиправительственные протесты, в основном организованные дружественной в Россию партией Шор Молдовы.
В настоящее время, по словам американских чиновников, администрация Байдена не видит непосредственной военной угрозы для Молдовы. Но США внимательно следят за деятельностью России в Молдове, опасаясь постоянных усилий России дестабилизировать Европу.
Напомним, в Молдове недавно проходили антиправительственные митинги, организованные пророссийской оппозицией.
К тому же на протестах против властей, проходивших в Молдове, были замечены граждане России, принимавшие активное участие в митингах.
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