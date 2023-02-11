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Подготовка переворота в Молдове. Данилов рассказал о планах РФ

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Суббота 11 февраля 2023 20:33
Подготовка переворота в Молдове. Данилов рассказал о планах РФ Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

РФ планирует произвести переворот в Молдове и отправила в Турцию чеченских "спасателей". После этого они могут оказаться именно в Кишиневе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире национального телемарафона.

"Давайте не говорить, что у Молдовы ничего не произошло. Там сейчас происходит смена руководства страны, максимально усиливается силовой блок", - говорится в заявлении.

Данилов рассказал, что украинская разведка предупредила Молдову, что РФ в ближайшее время хочет провести там так называемый государственный переворот. Россия хочет, чтобы там еще раз "вспыхнуло", чтобы там была точка напряжения, на которую будут обращать максимальное внимание.

Кроме того, те отбросы, которые были 24-25-26 февраля в составе так называемой "чеченской группировки" на нашей территории, сейчас уже находятся в Турции и работают там "спасателями". Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что эти "спасатели" окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - добавил Данилов.

Кто эти "спасатели"?

После серии сокрушительных землетрясений, произошедших в Турции 6 и 7 февраля, в страну отправили команду россиян. В нее вошел кадыровский спецназовец Даниил Мартынов, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину руководил захватом Бородянского психоневрологического интерната в Киевской области.

СБУ объявила подозрение Мартынову в нарушении законов и обычаев войны, жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове. Целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти.

Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

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