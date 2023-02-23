ua ru
Чт, 23 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье

Новина українською →
Четверг 23 февраля 2023 09:48
Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье Фото: Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Молдове опровергают заявление Минобороны России о якобы готовящейся провокации в Приднестровье с участием украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Молдовы в Telegram.

"Государственные власти не подтверждают информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в сообщении.

Там отметили, что молдавские ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны обещают проинформировать общество об этом.

Напомним, сегодня утром Минобороны России выдало новые обвинения в сторону Украины. Там утверждают, что ВСУ якобы готовят "провокации" на территории Приднестровья.

Заявление Минобороны РФ было сделано на фоне сообщений украинской разведки о том, что Москва планирует дестабилизировать политическую ситуацию в Молдове.

По словам президента республики Майи Санду, Россия хочет с помощью людей с военной подготовкой и оппозиционных протестов сменить власть в стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Молдова Вооруженные силы Украины
NEWS
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
Без шансов на победу. Почему армия РФ вторая в мире, но только "на бумаге"
DAILY
Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Клуб без интереса. Чью сторону приняли постсоветские страны в войне РФ против Украины