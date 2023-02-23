Фото: Молдова опровергает заявление России о подготовке "вторжения" ВСУ в Приднестровье (Getty Images)

В Молдове опровергают заявление Минобороны России о якобы готовящейся провокации в Приднестровье с участием украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительства Молдовы в Telegram.