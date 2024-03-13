Молдова пообещала "всю возможную" помощь Украине в ее противостоянии агрессии РФ
Молдова выразила благодарность украинцам, противостоящим российской агрессии, за мир в республике и пообещала продолжать оказывать "всю возможную помощь" Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Молдовы Михая Попшоя на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
"Очень благодарен гражданам Украины от имени всего населения Молдовы за тот мир и стабильность, который мы имеем в Молдове. И мы будем продолжать оказывать всю возможную помощь, несмотря на наши скромные ресурсы", - сказал Попшой.
В частности, он пообещал поддержку украинцам, которые нашли защиту в Молдове.
Министр подчеркнул, что у граждан Молдовы сегодня есть мир, несмотря на все прокси-усилия Кремля дестабилизировать ситуацию в республике и помешать ей на пути в Евросоюз.
Он еще раз подтвердил, что Молдова осуждает незаконную вооруженную агрессию против Украины.
Попшой также заявил, что его страна поддерживает формулу мира, предложенную президентом Владимиром Зеленским, а также другие международные инициативы, направленные на прекращение агрессии России.
"Я хочу отметить поддержку Республики Молдова осуждения военных преступлений", - сказал глава МИД.
Напомним, Молдова предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи, первую в 2024 году. Стоимость помощи в виде материальных ценностей и другого оборудования составляет 4,9 миллиона леев (более 250 тысяч евро).
Также Молдова продлила действие временной защиты на территории страны для украинцев.
Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдова является объектом российского вмешательства, усиливающегося по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу.