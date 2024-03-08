Российское вмешательство усиливается по мере того, как Молдова движется в Европу, - Санду

Молдова является объектом российского вмешательства, которое усиливается по мере того, как эта страна продвигается к интеграции в Европу.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Она пояснила, что Кишинев особенно опасается всплеска дезинформации накануне президентских выборов и референдума о членстве в ЕС, запланированного на осень.

Также Санду утверждает, что ситуация в непризнанном Приднестровье стабильна, хотя не так давно местные "депутаты" попросили "Россию о помощи".

"Это "обращение" (со стороны Приднестровья) прозвучало в тот момент, когда тираспольский режим одновременно просил у России, Европейского союза, Организации экономического сотрудничества и развития и ООН денег, но не военной поддержки", - сказала она.

Также Санду уверяет, что с начала войны в Украине значительное количество людей из этого региона подали заявления на получение молдавского паспорта. По ее словам, это свидетельствует о том, что молодые люди хотят избежать призыва в российскую армию.

Война в Украине

Также президент Молдовы призвала к усилению поддержки Украины, которая является оплотом для ее страны. Она уверена, что российского диктатора Владимира Путина необходимо остановить для безопасности Европы.

"Сегодня мы чувствуем себя в безопасности благодаря сопротивлению украинцев, но Европа - не только Европа, но и все страны, которые ценят уважение к своим границам - должны понять, что Владимира Путина необходимо остановить. Если мы хотим мира, мы должны помочь Украине всеми силами", - заявила она.

Она также думает, что многие европейцы теперь понимают, что Путин не остановится. Именно поэтому необходимо найти более эффективный способ для поддержки Украины.

Помощь Молдовы

В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи - в феврале, апреле и сентябре - преимущественно для нужд украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года Молдова отправила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины в Новой Каховке.

В прошлом году сообщалось, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.