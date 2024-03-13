Молдова пообіцяла "всю можливу" допомогу Україні у її протистоянні агресії РФ

Молдова висловила вдячність українцям, які протистоять російській агресії, за мир у республіці і пообіцяла продовжувати надавати "всю можливу допомогу" Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Молдови Міхая Попшоя на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Дуже дякую громадянам України від імені всього населення Молдови за той мир і стабільність, який ми маємо в Молдові. І ми будемо продовжувати надавати всю можливу допомогу, незважаючи на наші скромні ресурси", - сказав Попшой.

Зокрема він пообіцяв підтримку українцям, які знайшли прихисток у Молдові.

Міністр наголосив, що громадяни Молдови сьогодні мають мир, попри всі проксі-зусилля Кремля дестабілізувати ситуацію у республіці і завадити їй на шляху до Євросоюзу.

Він ще раз підтвердив, що Молдова засуджує незаконну збройну агресію РФ проти України.

Попшой також заявив, що його країна підтримує Формулу миру, запропоновану президентом Володимиром Зеленським, а також інші міжнародні ініціативи, спрямовані на припинення агресії Росії.

"Я хочу наголосити на підтримці Республіки Молдова засудження воєнних злочинів", - сказав глава МЗС.