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Молдова продлила временную защиту для украинцев

Среда 28 февраля 2024 14:12
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Молдова продлила временную защиту для украинцев Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Молдова продлила действие временной защиты на территории страны для украинцеы. Срок действия защиты продлен еще на год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Молдовы.

"Срок предоставления временной защиты перемещенным лицам из Украины будет продлен еще на один год, начиная с 1 марта 2024 года и заканчивая 1 марта 2025 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что защита буде автоматически продлена, как и срок действия документа, удостоверяющего личность получателя.

Лица, пользующиеся временной защитой в Молдове, будут иметь право работать на территории страны без получения права на временное проживание с целью трудоустройства, при условии, что они зарегистрированы в территориальном подразделении Национального агентства по занятости, в радиусе которого они проживают.

В настоящее время на территории Молдовы находятся более 116 тысяч перемещенных лиц из Украины. Почти 39 тысяч из них прошли предварительную регистрацию для получения временной защиты, а более 30 тысяч уже получили документы, удостоверяющие личность.

Помощь Молдовы

В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи - в феврале, апреле и сентябре - в основном для нужд украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года Молдова отправила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины Новой Каховки.

В прошлом году сообщалось, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

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