Молдова передаст Украине новую партию гуманитарной помощи

Молдова предоставит Украине новую партию гуманитарной помощи, первую в 2024 году. Стоимость помощи в виде материальных ценностей и другого оборудования составляет 4,9 миллиона леев (более 250 тысяч евро).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vocea Basarabiei.

Среди товаров, которые будут переданы, 19 электростанций, оборудование для переливания крови, около 80 тысяч защитных масок, дезинфицирующие средства для рук и более 50 тысяч свиных и рыбных консервов.

Гуманитарная помощь будет доставлена в Украину командами Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. На транспортные расходы будет выделено чуть более 100 тысяч леев (более 5 тысяч евро).

Министерство финансов совместно с Министерством внутренних дел, через Таможенную службу и Пограничную полицию, обеспечат оперативное выполнение формальностей по пересечению границы для перевозимых товаров.

Помощь Молдовы

В прошлом году Молдова отправила три партии гуманитарной помощи - в феврале, апреле и сентябре - в основном для нужд украинской армии.

Кроме того, в июне 2023 года Молдова отправила восемь грузовиков гуманитарной помощи на сумму 200 тысяч евро для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины Новой Каховки.

В прошлом году сообщалось, что Молдова присоединится к международному реестру убытков из-за агрессии РФ против Украины.

Во время визита в Украину в ноябре прошлого года президент Молдовы Майя Санду заявила, что Молдову удалось уберечь от оккупации только благодаря действиям украинских военных.

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