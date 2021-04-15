Молдова після викрадення Чауса взяла під охорону його дружину

Після викрадення українського судді Миколи Чауса в Молдові його дружині виділили охорону. Слідство поки не може оприлюднити інформацію про викрадення, щоб не нашкодити справі.

Про це заявив депутат і глава молдавської парламентської комісії з розслідування гучного інциденту Василь Нестасе, передає newsmaker .

"Його теж викрали, і звільнили через кілька годин", - додав Нестасе.

За його словами, дружині Чауса виділили державну охорону. Крім того, на засіданнях парламентської комісії заслухали представників спецслужб, МВС, прикордонної і митної поліції. Також заслухали охоронця Чауса.

Нагадаємо, 3 квітня в Кишиневі викрали Чауса після того, як Молдова остаточно відмовила йому в політичному притулку. За даними МВС Молдови, його викрали українські громадяни, відповідно, Чаус нібито може знаходити на території України. При цьому українські відомства не підтверджують таку інформацію.

Таким чином, про долю Чауса нічого невідомо вже майже два тижні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не причетна до зникнення Чауса, а також запропонував Молдові створити спільну робочу групу для з'ясування всіх обставин.

Раніше Україна запитувала екстрадицію Чауса, оскільки він підозрюється в корупції і хабарництві.