Молдова после похищения Чауса взяла под охрану его жену

После похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове его жене выделили охрану. Следствие пока не может обнародовать информацию о похищении, чтобы не навредить делу.
Об этом заявил депутат и глава молдавской парламентской комиссии по расследованию громкого инцидента Василий Нэстасе, передает newsmaker.
По его словам, жене Чауса выделили государственную охрану. Кроме того, на заседаниях парламентской комиссии заслушали представителей спецслужб, МВД, пограничной и таможенной полиции. Также заслушали телохранителя Чауса.
"Его тоже похитили, и освободили через пару часов", - добавил Нэстасе.
Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.
Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.
Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.