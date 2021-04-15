Молдова после похищения Чауса взяла под охрану его жену

После похищения украинского судьи Николая Чауса в Молдове его жене выделили охрану. Следствие пока не может обнародовать информацию о похищении, чтобы не навредить делу.

Об этом заявил депутат и глава молдавской парламентской комиссии по расследованию громкого инцидента Василий Нэстасе, передает newsmaker .

"Его тоже похитили, и освободили через пару часов", - добавил Нэстасе.

По его словам, жене Чауса выделили государственную охрану. Кроме того, на заседаниях парламентской комиссии заслушали представителей спецслужб, МВД, пограничной и таможенной полиции. Также заслушали телохранителя Чауса.

Напомним, 3 апреля в Кишиневе похитили Чауса после того, как Молдова окончательно отказала ему в политическом убежище. По данным МВД Молдовы, его похитили украинские граждане, соответственно, Чаус якобы может находить на территории Украины. При этом украинские ведомства не подтверждают такую информацию.

Таким образом, о судьбе Чауса ничего неизвестно уже почти две недели.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не причастна к исчезновению Чауса, а также предложил Молдове создать совместную рабочую группу для выяснения всех обстоятельств.

Ранее Украина запрашивала экстрадицию Чауса, поскольку он подозревается в коррупции и взяточничестве.