Україна не причетна до викрадення судді Чауса, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з молдовським колегою Ауреліу Чокоєм викрадення українського екс-судді Миколи Чауса в Молдові. Кулеба запевнив, що Україна не причетна до цього інциденту.

Про це йдеться на сайті МЗС України.

Кулеба сказав молдовському міністру, що правоохоронні органи України очікували, що Чаус буде екстрадований з Молдови. Для встановлення усіх обставин викрадення Чауса та місця перебування колишнього судді Кулеба запропонував створити спільну робочу групу. "Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови", - заявили в МЗС.