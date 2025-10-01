ua en ru
Молдова может вступить в ЕС вместе с Приднестровьем, - президент Румынии

Среда 01 октября 2025 16:31
UA EN RU
Молдова может вступить в ЕС вместе с Приднестровьем, - президент Румынии Фото: президент Румынии Никушор Дан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вступление Молдовы в Европейский Союз может состояться вместе с Приднестровьем. Однако, если бы на выборах победили пророссийские силы, процесс интеграции был бы остановлен.

Об этом заявил президент Румынии Никушор Дан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DiGi24.

По словам румынского лидера, выборы в Республике Молдова были "обязательными", учитывая то, что могло бы произойти, если бы выборы выиграли пророссийские силы.

"Тогда процесс вступления был бы остановлен, как это произошло в Грузии", - считает он.

Никушор Дан говорит, что российской армии в Приднестровье очень трудно изменить войска и вооружение, но если бы выборы выиграли партии, лояльные к Москве, то российская армия в Приднестровье была бы усилена.

"Вся эта армия могла бы быть усилена и представлять угрозу для Молдовы, Украины, включая Румынию. Сейчас туда нельзя завозить технику, находясь между Украиной и Молдовой", - пояснил президент Румынии.

Он уточнил, что дальше состоятся технические обсуждения по вступлению Молдовы в ЕС.

"Я считаю, что это можно сделать с Приднестровьем, сейчас, со статусом, подобным тому, который имеет Гагаузия, с относительной автономией в составе Республики Молдова. Приднестровье может иметь то же самое в этом режиме. Граница Европейского Союза будет проходить с этими двумя автономными регионами", - пояснил он.

Дан также подчеркнул, что Украина и Молдова координируют календарь переговоров, и проблемы с Венгрией относительно вступления Украины, по его словам, не повлияют на шаги Молдовы.

"Существует эта сложность с Венгрией, которая выступает против вступления Украины, и есть эта дискуссия относительно возможного разъединения, которое, я не думаю, произойдет в ближайшее время, потому что это было бы очень плохим сигналом для Украины. Тогда для Молдовы начнут делаться шаги независимо от официального открытия разделов о вступлении", - добавил Никушор Дан.

Выборы в Молдове

Проевропейская партия "Действие и солидарность" президента Майи Санду, по предварительным данным, получила абсолютное большинство мандатов в новом составе молдавского парламента.

Пророссийская оппозиция снова проиграла. После подсчета 100% голосов партия Санду набирает 50,20%, что дает ей 55 из 101 места в парламенте.

Вступление Молдовы в ЕС

Молдова официально подала заявку на членство в ЕС в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В июне 2022 года Еврокомиссия предоставила Молдове статус кандидата на вступление.

Процесс вступления предусматривает выполнение ряда политических, экономических и правовых реформ для соответствия стандартам Евросоюза. Основные вызовы для Молдовы связаны с экономической стабильностью, борьбой с коррупцией и решением конфликта в Приднестровье.

Недавно министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отмечал, что Украина и Молдова должны вместе начать вступительные переговоры с Евросоюзом.

