Молдова може вступити до ЄС разом із Придністров’ям, - президент Румунії

Вступ Молдови до Європейського Союзу може відбутися разом з Придністров’ям. Втім, якби на виборах перемогли проросійські сили, процес інтеграції був би зупинений.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DiGi24 .

За словами румунського лідера, вибори в Республіці Молдова були "обов’язковими", враховуючи те, що могло б статися, якби вибори виграли проросійські сили.

"Тоді процес вступу був би зупинений, як це сталося в Грузії", - вважає він.

Нікушор Дан каже, що російській армії в Придністров’ї дуже важко змінити війська та озброєння, але якби вибори виграли партії, лояльні до Москви, то російська армія в Придністров’ї була б посилена.

"Вся ця армія могла б бути посилена і становити загрозу для Молдови, України, включаючи Румунію. Зараз туди не можна завозити техніку, перебуваючи між Україною та Молдовою", - пояснив президент Румунії.

Він уточнив, що далі відбудуться технічні обговорення щодо вступу Молдови до ЄС.

"Я вважаю, що це можна зробити з Придністров’ям, зараз, зі статусом, подібним до того, який має Гагаузія, з відносною автономією в складі Республіки Молдова. Придністров’я може мати те саме в цьому режимі. Кордон Європейського Союзу проходитиме з цими двома автономними регіонами", - пояснив він.

Дан також підкреслив, що Україна та Молдова координують календар переговорів, і проблеми з Угорщиною щодо вступу України, за його словами, не вплинуть на кроки Молдови.

"Існує ця складність з Угорщиною, яка виступає проти вступу України, і є ця дискусія щодо можливого роз’єднання, яке, я не думаю, відбудеться найближчим часом, тому що це було б дуже поганим сигналом для України. Тоді для Молдови почнуть робитися кроки незалежно від офіційного відкриття розділів про вступ", - додав Нікушор Дан.