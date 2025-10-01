Молдова може вступити до ЄС разом із Придністров’ям, - президент Румунії
Вступ Молдови до Європейського Союзу може відбутися разом з Придністров’ям. Втім, якби на виборах перемогли проросійські сили, процес інтеграції був би зупинений.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DiGi24.
За словами румунського лідера, вибори в Республіці Молдова були "обов’язковими", враховуючи те, що могло б статися, якби вибори виграли проросійські сили.
"Тоді процес вступу був би зупинений, як це сталося в Грузії", - вважає він.
Нікушор Дан каже, що російській армії в Придністров’ї дуже важко змінити війська та озброєння, але якби вибори виграли партії, лояльні до Москви, то російська армія в Придністров’ї була б посилена.
"Вся ця армія могла б бути посилена і становити загрозу для Молдови, України, включаючи Румунію. Зараз туди не можна завозити техніку, перебуваючи між Україною та Молдовою", - пояснив президент Румунії.
Він уточнив, що далі відбудуться технічні обговорення щодо вступу Молдови до ЄС.
"Я вважаю, що це можна зробити з Придністров’ям, зараз, зі статусом, подібним до того, який має Гагаузія, з відносною автономією в складі Республіки Молдова. Придністров’я може мати те саме в цьому режимі. Кордон Європейського Союзу проходитиме з цими двома автономними регіонами", - пояснив він.
Дан також підкреслив, що Україна та Молдова координують календар переговорів, і проблеми з Угорщиною щодо вступу України, за його словами, не вплинуть на кроки Молдови.
"Існує ця складність з Угорщиною, яка виступає проти вступу України, і є ця дискусія щодо можливого роз’єднання, яке, я не думаю, відбудеться найближчим часом, тому що це було б дуже поганим сигналом для України. Тоді для Молдови почнуть робитися кроки незалежно від офіційного відкриття розділів про вступ", - додав Нікушор Дан.
Вибори у Молдові
Проєвропейська партія "Дія та солідарність" президента Майї Санду, за попередніми даними, отримала абсолютну більшість мандатів у новому складі молдавського парламенту.
Проросійська опозиція знову програла. Після підрахунку 100% голосів партія Санду набирає 50,20%, що дає їй 55 зі 101 місця у парламенті.
Вступ Молдови до ЄС
Молдова офіційно подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
У червні 2022 року Єврокомісія надала Молдові статус кандидата на вступ.
Процес вступу передбачає виконання низки політичних, економічних та правових реформ для відповідності стандартам Євросоюзу. Основні виклики для Молдови пов’язані з економічною стабільністю, боротьбою з корупцією та вирішенням конфлікту в Придністров’ї.
Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом.