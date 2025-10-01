ua en ru
Ср, 01 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Молдова може вступити до ЄС разом із Придністров’ям, - президент Румунії

Середа 01 жовтня 2025 16:31
UA EN RU
Молдова може вступити до ЄС разом із Придністров’ям, - президент Румунії Фото: президент Румунії Нікушор Дан (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Вступ Молдови до Європейського Союзу може відбутися разом з Придністров’ям. Втім, якби на виборах перемогли проросійські сили, процес інтеграції був би зупинений.

Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DiGi24.

За словами румунського лідера, вибори в Республіці Молдова були "обов’язковими", враховуючи те, що могло б статися, якби вибори виграли проросійські сили.

"Тоді процес вступу був би зупинений, як це сталося в Грузії", - вважає він.

Нікушор Дан каже, що російській армії в Придністров’ї дуже важко змінити війська та озброєння, але якби вибори виграли партії, лояльні до Москви, то російська армія в Придністров’ї була б посилена.

"Вся ця армія могла б бути посилена і становити загрозу для Молдови, України, включаючи Румунію. Зараз туди не можна завозити техніку, перебуваючи між Україною та Молдовою", - пояснив президент Румунії.

Він уточнив, що далі відбудуться технічні обговорення щодо вступу Молдови до ЄС.

"Я вважаю, що це можна зробити з Придністров’ям, зараз, зі статусом, подібним до того, який має Гагаузія, з відносною автономією в складі Республіки Молдова. Придністров’я може мати те саме в цьому режимі. Кордон Європейського Союзу проходитиме з цими двома автономними регіонами", - пояснив він.

Дан також підкреслив, що Україна та Молдова координують календар переговорів, і проблеми з Угорщиною щодо вступу України, за його словами, не вплинуть на кроки Молдови.

"Існує ця складність з Угорщиною, яка виступає проти вступу України, і є ця дискусія щодо можливого роз’єднання, яке, я не думаю, відбудеться найближчим часом, тому що це було б дуже поганим сигналом для України. Тоді для Молдови почнуть робитися кроки незалежно від офіційного відкриття розділів про вступ", - додав Нікушор Дан.

Вибори у Молдові

Проєвропейська партія "Дія та солідарність" президента Майї Санду, за попередніми даними, отримала абсолютну більшість мандатів у новому складі молдавського парламенту.

Проросійська опозиція знову програла. Після підрахунку 100% голосів партія Санду набирає 50,20%, що дає їй 55 зі 101 місця у парламенті.

Вступ Молдови до ЄС

Молдова офіційно подала заявку на членство в ЄС у березні 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У червні 2022 року Єврокомісія надала Молдові статус кандидата на вступ.

Процес вступу передбачає виконання низки політичних, економічних та правових реформ для відповідності стандартам Євросоюзу. Основні виклики для Молдови пов’язані з економічною стабільністю, боротьбою з корупцією та вирішенням конфлікту в Придністров’ї.

Нещодавно міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголошував, що Україна і Молдова мають разом розпочати вступні переговори з Євросоюзом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Румунія Молдова Вступ в ЄС
Новини
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
В Одесі проведуть масштабну перевірку після зливи, яка призвела до загибелі людей
Аналітика
"Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Заздрю тим, хто думає, що скоро кінець війни": історії захисників від АТО і до сьогодні