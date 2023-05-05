Молдова в безопасности только благодаря Украине, - Санду

Россия могла бы ввести войска на территорию Молдовы, если вторжение в Украину окончилось бы успехом для Кремля.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

"Я не верю, что россияне остановились бы на границе. Сегодня мы в безопасности только благодаря Украине", – отметила Санду.

По ее словам, в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда такая угроза еще существовала, страна сосредоточилась на принятии беженцев.

По мнению президента Молдовы, россияне агрессией против Украины пытаются переделать Советский Союз.

"Они хотят вернуть старые времена. А мы этого не хотим. Молдова была частью буферной зоны в течение 30 лет, и для нас это означало бедность, коррупцию, плохое управление, эмиграцию. Мы хотим быть частью демократического мира", – добавила Санду.