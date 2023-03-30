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Россия хочет использовать Молдову против Украины по примеру Беларуси, - Санду

Новина українською →
Молдова, Четверг 30 марта 2023 13:48
Россия хочет использовать Молдову против Украины по примеру Беларуси, - Санду Фото: президент Молдовы Майя Санду (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Россия всеми силами пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Vocea Basarabiei.

"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", - сказала она

Санду напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.

"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", - добавила она.

Напомним, 25 марта российский президент Владимир Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.

Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.

До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.

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