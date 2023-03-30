Россия хочет использовать Молдову против Украины по примеру Беларуси, - Санду
Россия всеми силами пытается установить пророссийскую власть в Молдове, чтобы использовать территорию страны в войне против Украины, как Кремль уже использует территорию Беларуси.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, пишет РБК-Украина со ссылкой на телеканал Vocea Basarabiei.
"Попытки РФ подорвать, свергнуть власть, и у нас есть доказательства. Понятно, что Россия пытается установить в Кишиневе пророссийскую власть, чтобы использовать Молдову против Украины, как это происходит, например, в случае с Беларусью", - сказала она
Санду напомнила о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина о намерении разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие.
"Вы видели недавние заявления Кремля о том, что они разместят ядерное оружие на территории Беларуси. Именно это Россия хочет сделать и в случае с Молдовой. Однако сегодня в Молдове есть независимая власть, избранная ее гражданами, работающая на благо граждан и Молдовы, поэтому ее нельзя использовать так, как использовало бы пророссийское руководство", - добавила она.
Напомним, 25 марта российский президент Владимир Путин якобы по просьбе Лукашенко решил разместить ядерное оружие в Беларуси. Сообщается, что РФ не передает Беларуси тактическое ядерное оружие, но разместит его и научит военных.
Позже международная кампания по запрету ядерного оружия (ICAN) осудила заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении вооружений в Беларуси.
До этого украинская разведка перехватила российский план по разрушению политической ситуации в Молдове, целью которого было разрушение Москвой демократического порядка этой страны и захват власти. В свою очередь, Служба разведки и безопасности Молдовы (СИБ) подтвердила получение информации от украинской разведки о планах России по разрушению политической ситуации в стране.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.