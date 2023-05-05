Молдова в безпеці лише завдяки Україні, - Санду

Росія могла б запровадити війська на територію Молдови, якби вторгнення в Україну закінчилося б успіхом для Кремля.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

"Я не вірю, що росіяни зупинилися б на кордоні. Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні", – зазначила Санду.

За її словами, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, коли така загроза ще існувала, країна зосередилася на ухваленні біженців.

На думку президента Молдови, росіяни агресією проти України намагаються переробити Радянський Союз.

"Вони хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – додала Санду.