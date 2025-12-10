ua en ru
Мокрый снег, дожди и контраст температур: что ждет Украину 10 декабря

Среда 10 декабря 2025
Мокрый снег, дожди и контраст температур: что ждет Украину 10 декабря Иллюстративное фото: синоптик дала прогноз погоды на 10 декабря (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В Украине в среду, 10 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. В ряде областей возможен мокрый снег с дождем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

По данным Диденко, мокрый снег прогнозируется в восточных областях, а также в Сумской, Днепропетровской областях и в прилегающих районах.

На юге, большинстве западных и центральных областей, а также в Киевской и Житомирской области в течение дня пройдут дожди.

Температура воздуха будет неоднородной: теплее всего - на западе, где днем ожидается от +7 до +12 градусов. В восточных регионах, в Полтавской области, в Днепре с районами и на Запорожье будет значительно прохладнее - от 0 до +3 градусов. На остальной территории прогнозируется от +4 до +7 градусов.

В Киеве дождь начнется уже вечером, усилится ночью и ослабнет днем 10 декабря. Температура в столице составит от +5 до +7 градусов.

С 13 по 15 декабря в Украине ожидается небольшое похолодание.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина отметила, что на этой неделе погода в Украине изменится под влиянием атмосферных фронтов, которые движутся с северо-запада.

Специалисты Укргидрометцентра также обнародовали краткую климатическую характеристику декабря и предварительный прогноз на начало зимнего сезона.

Читайте также, кто в мире делает долгосрочные прогнозы погоды, на каких данных они базируются и какой может быть зима в Украине в этом году.

