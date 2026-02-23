Мокрый снег, дождь, гололедица и подъем воды в реках: где в Украине погода завтра опасная

В течение суток 24 февраля погода в Украине ожидается облачная и влажная. На дорогах большинства областей - гололедица, а на некоторых реках возможен подъем воды.
Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и прогноз на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в целом эта неделя в Украине "будет влажной".
Речь о том, что в этот период синоптиками предусматриваются:
"Соответственно, видимость ожидается низкой, лед будет подтаивать, снег будет двигаться, появятся ситуативные реки и озера посреди улиц", - предупредила Диденко в своем Facebook.
Она отметила, что в течение суток вторника, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.
В среду, 25 февраля, погода, по ее словам, существенно не изменится.
"А вот 26-го февраля (в четверг, - Ред.) в Украине ожидается небольшое похолодание", - подытожила специалист.
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине завтра будет облачной.
Вероятен умеренный мокрый снег и дождь.
"В северных, ночью и в восточных областях - небольшие осадки", - уточнили синоптики.
В Карпатах и на северо-востоке страны - местами гололед, налипание мокрого снега.
Ветер - западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
"Ночью на востоке страны 0-5 градусов мороза, днем на Закарпатье и в южной части - 3-8 градусов тепла", - добавили в УкрГМЦ.
В то же время украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение 24 февраля.
Речь идет о том, что на дорогах страны (кроме юга и юго-востока) будет гололедица.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.
Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.
По территории города Киева и Киевской области погода завтра, 24 февраля, также будет опасной из-за гололедицы на дорогах.
В целом же будет облачно. Вероятны небольшой мокрый снег и дождь.
Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в Киеве:
Температура воздуха по области (ночью и днем) - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
Украинский гидрометеорологический центр предупредил украинцев также и об опасных гидрологических явлениях в течение 24-27 февраля.
Так, в связи с оттепелью и снеготаянием, на реках субассейна Западного Буга (во Львовской и Волынской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м (над уровнями на 8 часов 23 февраля).
"С возможным начальным выходом воды на пойму", - отметили эксперты УкрГМЦ.
Уточняется, что речь идет о І уровне опасности, желтом.
"На участках рек с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход", - добавили в Укргидрометцентре.
Кроме того, в течение 24-26 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, ожидается постепенное повышение уровней воды (без угрозы негативных последствий):
