Общество Образование Деньги Изменения

Мокрый снег, дождь, гололедица и подъем воды в реках: где в Украине погода завтра опасная

Погода в Украине завтра будет опасной по разным причинам (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В течение суток 24 февраля погода в Украине ожидается облачная и влажная. На дорогах большинства областей - гололедица, а на некоторых реках возможен подъем воды.

Подробнее об особенностях погоды в ближайшее время и прогноз на завтра, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Читайте также: Невидимая угроза в городах: действительно ли зимняя погода влияет на качество воздуха

Главное:

  • Осложнения погоды: 24 февраля в Украине будет облачно и влажно - ожидается мокрый снег и дождь.
  • Опасность на дорогах: почти по всей стране объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.
  • Угроза подтоплений: в связи с оттепелью и снеготаянием на реках некоторых областей ожидается подъем уровня воды.
  • Дальнейшие изменения: позже на этой неделе в Украину может прийти небольшое похолодание.

Особенности погоды в ближайшие дни

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в целом эта неделя в Украине "будет влажной".

Речь о том, что в этот период синоптиками предусматриваются:

  • осадки - мокрый снег и дождь;
  • туманы.

"Соответственно, видимость ожидается низкой, лед будет подтаивать, снег будет двигаться, появятся ситуативные реки и озера посреди улиц", - предупредила Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что в течение суток вторника, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.

В среду, 25 февраля, погода, по ее словам, существенно не изменится.

"А вот 26-го февраля (в четверг, - Ред.) в Украине ожидается небольшое похолодание", - подытожила специалист.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине завтра будет облачной.

Вероятен умеренный мокрый снег и дождь.

"В северных, ночью и в восточных областях - небольшие осадки", - уточнили синоптики.

В Карпатах и на северо-востоке страны - местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер - западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Ночью на востоке страны 0-5 градусов мороза, днем на Закарпатье и в южной части - 3-8 градусов тепла", - добавили в УкрГМЦ.

Прогноз погоды по Украине на 24 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В то же время украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение 24 февраля.

Речь идет о том, что на дорогах страны (кроме юга и юго-востока) будет гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Опасные метеорологические явления в Украине 24 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра, 24 февраля, также будет опасной из-за гололедицы на дорогах.

В целом же будет облачно. Вероятны небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 0 градусов по Цельсию;
  • днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Температура воздуха по области (ночью и днем) - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где вероятны опасные гидрологические явления

Украинский гидрометеорологический центр предупредил украинцев также и об опасных гидрологических явлениях в течение 24-27 февраля.

Так, в связи с оттепелью и снеготаянием, на реках субассейна Западного Буга (во Львовской и Волынской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м (над уровнями на 8 часов 23 февраля).

"С возможным начальным выходом воды на пойму", - отметили эксперты УкрГМЦ.

Уточняется, что речь идет о І уровне опасности, желтом.

"На участках рек с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход", - добавили в Укргидрометцентре.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в течение 24-26 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, ожидается постепенное повышение уровней воды (без угрозы негативных последствий):

  • на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 - 1 м;
  • на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая области) на 0,2 - 0,7 м.

Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно действовать, если человек провалился под лед.

Кроме того, мы объясняли, какая опасность во время оттепели - неочевидная.

Читайте также, как сильные морозы в начале месяца повлияли на озимые и плодовые культуры (есть ли угроза для будущего урожая).

