Мокрый снег, дождь, гололедица и подъем воды в реках: где в Украине погода завтра опасная

Главное:

Осложнения погоды : 24 февраля в Украине будет облачно и влажно - ожидается мокрый снег и дождь.

: 24 февраля в Украине будет облачно и влажно - ожидается мокрый снег и дождь. Опасность на дорогах : почти по всей стране объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы.

: почти по всей стране объявлен желтый уровень опасности из-за гололедицы. Угроза подтоплений : в связи с оттепелью и снеготаянием на реках некоторых областей ожидается подъем уровня воды.

: в связи с оттепелью и снеготаянием на реках некоторых областей ожидается подъем уровня воды. Дальнейшие изменения: позже на этой неделе в Украину может прийти небольшое похолодание.

Особенности погоды в ближайшие дни

Согласно информации метеоролога и синоптика Наталки Диденко, в целом эта неделя в Украине "будет влажной".

Речь о том, что в этот период синоптиками предусматриваются:

осадки - мокрый снег и дождь;

туманы.

"Соответственно, видимость ожидается низкой, лед будет подтаивать, снег будет двигаться, появятся ситуативные реки и озера посреди улиц", - предупредила Диденко в своем Facebook.

Она отметила, что в течение суток вторника, 24 февраля, в большинстве областей Украины будет тепло.

В среду, 25 февраля, погода, по ее словам, существенно не изменится.

"А вот 26-го февраля (в четверг, - Ред.) в Украине ожидается небольшое похолодание", - подытожила специалист.

Прогноз погоды от Наталки Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине завтра будет облачной.

Вероятен умеренный мокрый снег и дождь.

"В северных, ночью и в восточных областях - небольшие осадки", - уточнили синоптики.

В Карпатах и на северо-востоке страны - местами гололед, налипание мокрого снега.

Ветер - западный, юго-западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Ночью на востоке страны 0-5 градусов мороза, днем на Закарпатье и в южной части - 3-8 градусов тепла", - добавили в УкрГМЦ.

Прогноз погоды по Украине на 24 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В то же время украинцев предупреждают об опасных метеорологических явлениях в течение 24 февраля.

Речь идет о том, что на дорогах страны (кроме юга и юго-востока) будет гололедица.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Опасные метеорологические явления в Украине 24 февраля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

По территории города Киева и Киевской области погода завтра, 24 февраля, также будет опасной из-за гололедицы на дорогах.

В целом же будет облачно. Вероятны небольшой мокрый снег и дождь.

Ветер - преимущественно западный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 0 градусов по Цельсию;

днем - от 1 до 3 градусов тепла.

Температура воздуха по области (ночью и днем) - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Где вероятны опасные гидрологические явления

Украинский гидрометеорологический центр предупредил украинцев также и об опасных гидрологических явлениях в течение 24-27 февраля.

Так, в связи с оттепелью и снеготаянием, на реках субассейна Западного Буга (во Львовской и Волынской областях) ожидается повышение уровней воды на 0,3 - 0,8 м (над уровнями на 8 часов 23 февраля).

"С возможным начальным выходом воды на пойму", - отметили эксперты УкрГМЦ.

Уточняется, что речь идет о І уровне опасности, желтом.

"На участках рек с ледоставом будет происходить ослабление и разрушение ледовых явлений, местами ледоход", - добавили в Укргидрометцентре.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных гидрологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, в течение 24-26 февраля, в связи с оттепелью и снеготаянием, ожидается постепенное повышение уровней воды (без угрозы негативных последствий):