Могли бы быть жестче: у Путина согласились со словами Трампа об Украине
Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что диктатор РФ Владимир Путин мог бы "действовать жестче" в отношении Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское СМИ "РИА Новости" и другие российские медиа.
"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче (действовать - ред.)", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Также он сообщил, что на данный момент уже согласованы главные темы трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая, которая пройдет на полях АТЭС уже в ближайшие дни. По словам Пескова, часть переговоров будет открыта для СМИ.
Что предшествовало и что важно знать
Напомним, вчера 16 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор РФ Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Он добавил, что диктатор РФ мог бы быть гораздо более жестким.
Также мы писали, что встреча лидеров РФ, США и Китая будет на саммите АТЭС 19 ноября. По данным СМИ, Дональд Трамп хочет обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином войну с Ираном, но при этом будет избегать вопроса Украины.
При этом помощник Путина Юрия Ушакова, что перед этим будет ещё встреча лишь двух лидеров - РФ и Китая. По его словам, одной из тем переговоров будет Украина.