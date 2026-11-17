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Спикер Кремля Дмитрий Песков согласился со словами президента США Дональда Трампа о том, что диктатор РФ Владимир Путин мог бы "действовать жестче" в отношении Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокремлевское СМИ "РИА Новости" и другие российские медиа.

"Можно согласиться с президентом Трампом, потому что есть куда жестче (действовать - ред.)", - ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов. Также он сообщил, что на данный момент уже согласованы главные темы трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая, которая пройдет на полях АТЭС уже в ближайшие дни. По словам Пескова, часть переговоров будет открыта для СМИ.