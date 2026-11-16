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Трамп похвалил Путина за "смягчение позиции" насчет Украины

17:39 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Трамп похвалил Путина за "смягчение позиции" насчет Украины Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Хотя мог бы быть гораздо более жестким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа журналистам, передает Magno News Live в Х.

Трамп похвалил Путина

По словам Трампа, Путин "немного отступает по отношению к Украине".

"Он мог бы быть гораздо более жестким", - ответил президент на вопросы медиа.

И еще раз повторил, что, "честно говоря, он отступает".

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп планирует обсудить войну с Ираном на трехсторонней встрече с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. В то же время, темы Украины он будет избегать.

Об ожидаемой повестке дня переговоров агентству Bloomberg рассказал высокопоставленный чиновник американской администрации, который общался с журналистами на условиях анонимности.

Кроме того, европейские лидеры опасаются, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае превратится в "второй дух Анкориджа".

Также Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Одной из тем будет окончание войны России против Украины, говорят в Кремле.

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