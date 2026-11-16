Трамп похвалил Путина за "смягчение позиции" насчет Украины
Российский диктатор Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Хотя мог бы быть гораздо более жестким.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа журналистам, передает Magno News Live в Х.
Трамп похвалил Путина
По словам Трампа, Путин "немного отступает по отношению к Украине".
"Он мог бы быть гораздо более жестким", - ответил президент на вопросы медиа.
И еще раз повторил, что, "честно говоря, он отступает".
Ранее РБК-Украина писало, что Трамп планирует обсудить войну с Ираном на трехсторонней встрече с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. В то же время, темы Украины он будет избегать.
Об ожидаемой повестке дня переговоров агентству Bloomberg рассказал высокопоставленный чиновник американской администрации, который общался с журналистами на условиях анонимности.
Кроме того, европейские лидеры опасаются, что встреча президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Китае превратится в "второй дух Анкориджа".
Также Путин и Трамп проведут встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Одной из тем будет окончание войны России против Украины, говорят в Кремле.