Трамп похвалил Путина за "смягчение позиции" насчет Украины

Российский диктатор Владимир Путин якобы смягчил свою позицию по отношению к Украине. Хотя мог бы быть гораздо более жестким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа журналистам, передает Magno News Live в Х.

Трамп похвалил Путина

По словам Трампа, Путин "немного отступает по отношению к Украине".

"Он мог бы быть гораздо более жестким", - ответил президент на вопросы медиа.

И еще раз повторил, что, "честно говоря, он отступает".

Ранее РБК-Украина писало, что Трамп планирует обсудить войну с Ираном на трехсторонней встрече с Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. В то же время, темы Украины он будет избегать.

Об ожидаемой повестке дня переговоров агентству Bloomberg рассказал высокопоставленный чиновник американской администрации, который общался с журналистами на условиях анонимности.