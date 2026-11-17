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Спікер Кремля Дмитро Пєсков погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що диктатор РФ Володимир Путін міг би "діяти жорсткіше" щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське ЗМІ "РІА Новини" та інші російські медіа.

"Можна погодитися з президентом Трампом, тому що є куди жорсткіше (діяти - ред.)", - відповів Пєсков на відповідне запитання журналістів. Також він повідомив, що наразі вже узгоджено головні теми тристоронньої зустрічі лідерів Росії, США та Китаю, яка пройде на полях АТЕС вже найближчими днями. За словами Пєскова, частина переговорів буде відкрита для ЗМІ.