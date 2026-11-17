Могли б бути жорсткішими: у Путіна погодилися зі словами Трампа щодо України
Спікер Кремля Дмитро Пєсков погодився зі словами президента США Дональда Трампа про те, що диктатор РФ Володимир Путін міг би "діяти жорсткіше" щодо України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське ЗМІ "РІА Новини" та інші російські медіа.
"Можна погодитися з президентом Трампом, тому що є куди жорсткіше (діяти - ред.)", - відповів Пєсков на відповідне запитання журналістів.
Також він повідомив, що наразі вже узгоджено головні теми тристоронньої зустрічі лідерів Росії, США та Китаю, яка пройде на полях АТЕС вже найближчими днями. За словами Пєскова, частина переговорів буде відкрита для ЗМІ.
Що передувало і що важливо знати
Нагадаємо, вчора 16 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що диктатор РФ Володимир Путін нібито пом'якшив свою позицію щодо України. Він додав, що диктатор РФ міг би бути набагато жорсткішим.
Також ми писали, що зустріч лідерів РФ, США та Китаю буде на саміті АТЕС 19 листопада. За даними ЗМІ, Дональд Трамп хоче обговорити з Володимиром Путіним та Сі Цзіньпіном війну з Іраном, але при цьому уникатиме питання України.
При цьому помічник Путіна Юрія Ушакова, що перед цим буде ще зустріч лише двох лідерів - РФ та Китаю. За його словами, однією з тем переговорів буде Україна.