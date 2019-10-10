В ЄС сподіваються на мир завдяки "формулі Штайнмаєра"

Європейський союз (ЄС) наполягає, що Крим і Донбас - це Україна і буде твердо дотримуватися цієї позиції. Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час слухань у Європарламенті щодо політичної ситуації в Україні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Європарламенту.

За її словами, Україна продовжує страждати від зовнішнього втручання.

"Ми наголошуємо на тому, що Крим – це Україна, Донбас – це Україна, і Євросоюз буде твердо дотримуватися цієї позиції та відстоювати її", - зазначила Могеріні.

Також голова європейської дипломатії зазначила, що зустрічі в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську та погодження "формули Штайнмаєра" приведе до певного прогресу на шляху повного втілення Мінських угод усіма сторонами.

“"Ми маємо пам’ятати, що Мінські угоди залишаються на сьогодні єдиною платформою для такого рішення.Це має вирішальне значення для зміцнення прогресу у розведенні і спорудженні мосту у Станиці Луганській. І ми потребуємо тривалого режиму припинення вогню для досягнення остаточної мети - відновлення контролю України над усією її територією”, - наголосила Могеріні.

За її словами, ЄС ніколи не припиняв підтримувати роботу “нормандського формату”, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ.

Нагадаємо, 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмаєра". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Зазначимо, що, за умовами "формули Штайнмаєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.

В ОБСЄ прокоментували підписання "формули Штайнмайера". Голова організації Георгій Церетелі вважає документ єдиним рішенням реалізації Мінських угод.

Також РБК-Україна повідомляло, що Штайнмайер відреагував на критику його формули по Донбасу. За його словами, формула - це спроба розділити великі кроки на серію маленьких.

1 жовтня, під Офісом президента відбувалася акція протесту проти підписання "формули Штайнмаєра. На Банковій зібралися сотні активістів, через що в центр столиці стягнули силовиків. Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".

2 жовтня під Офісом президента зібралися тисячі мітингувальників проти "формули Штайнмаєра".

Президент України Володимир Зеленський виступив із відеозверненням через акції проти "формули Штайнмайєра". Він підкреслив, що поважає конституційне право громадян України на протест, а також заявив, що не збирається здавати Україну.