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Штайнмаєр: формула по Донбасу - це спроба розділити великі кроки на серію маленьких

Новини » Політика    07.10.2019 - 16:07
Штайнмаєр: формула по Донбасу - це спроба розділити великі кроки на серію маленьких
Фото: Франк-Вальтер Штайнмаєр (bundespraesident.de)

Штайнмаєр відреагував на критику його формули по Донбасу

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр відкинув критику своєї "формули" по Донбасу, яку він запропонував ще будучи міністром закордонних справ Німеччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Президент ФРН запевняє, що дії та їх послідовність варто обговорювати.

"Формула Штайнмайера" - це спроба перетворити великі кроки, які обидві сторони конфлікту не готові були застосовувати, на серію маленьких", - наголосив Штайнмайєр.

Президент Німеччини також зазначив, що три роки тому переговори в нормандcькому форматі в Парижі не просувалися, незважаючи на те, що було зрозуміло, що слід реалізувати в рамках мінських угод, для обох сторін це були занадто серйозні дії.

Він також відкинув думки про те, що на утримання його "формули" сильний вплив зробила Росія. Штайнмаєр висловив здивування у зв'язку з полемікою навколо його "формули" в Україні і зазначив, що в переговорах по ній раніше брав участь колишній президент країни Петро Порошенко.

Як відомо, "формула Штайнмайера" передбачає проведення на непідконтрольних територіях Донбасу виборів за умови надання регіону особливого статусу.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, 6 жовтня у Києві під Офісом президента зібралися тисячі активістів, які протестували проти "формули Штайнмайєра". У протесті взяли участь представники різних політичних та громадських формувань. Активісти принесли з собою прапори України та УПА, і вигукували "Вова, виходь", "Кучму геть", "Зелю геть", а також "Ні капітуляції".

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