Під Офісом президента проходить акція "Ні капітуляції"

Фото: акція під Офісом президента (facebook.com/stas.kozluk)

Під Офісом зібралися тисячі мітингувальників проти "формули Штайнмайєра"

У Києві під Офісом президента зібралися тисячі активісти, які протестують проти "формули Штайнмайєра", передає кореспондент РБК-Україна.

Під Офісом президента зібралися представники різних політичних та громадських формувань.

Активісти принесли з собою прапори України та УПА, і вигукують "Вова, виходь", "Кучму геть", "Зелю геть", а також "Ні капітуляції".

UPD_3. Акція перемістилась з Майдану до Офісу президента. UPD_2. Учасники акції йдуть з Майдану до Офісу президента на Банковій. UPD_1. Люди йдуть покладати квіти до алеї героїв Небесної сотні. Після цього вирушать до Офісу президента. UPD. Спікери анонсували віче на Майдані у неділю, 6 жовтня. Акція проти України погодження на «формулу Штайнмаєра» на Майдані Незалежності у Києві. НАЖИВО. Опубліковано UA: Новини Середа, 2 жовтня 2019 р.

Учасники акції озвучили ряд требованийк уряду, серед яких-не допустити надання "особливого статусу" окупованим територіям ні по т. н. "формулі Штайнмайєра", шляхом внесення змін у законодавство України, притягнути до кримінальної відповідальності і позбавити громадянства всіх, хто працював на окупаційну адміністрацію, брав участь у бойових діях проти українських підрозділів та здійснював інші злочини, проводити вибори в органи місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях тільки після повної деокупації і перепаспортизации всього населення, скасувати закон про особливий статус Донбасу як такий, що суперечить Конституції україни і несе пряму загрозу українському суверенітету, прийняття закону про проведення комплексу заходів щодо деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим.

В даний час обстановка в Офісом президента спокійна.

Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, під Офісом президента відбувалася аналогічна акція. Сотні активістів протестують проти підписання "формули Штайнмайєра", із-за чого в центр столиці стягнули силовиків. Мітингувальники принесли з собою прапори, а також розгорнули банер, на якому написали "Ні - капітуляції".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 1 жовтня на засіданні Тристоронньої контактної групи Леонід Кучма підписав "формулу Штайнмайєра". Раніше документ був узгоджений радниками голів "нормандської четвірки".

Відзначимо, що, за умовами "формули Штайенмайєра", вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей можуть пройти за українськими законами до повернення контролю над ділянкою кордону з Російською Федерацією.