ua en ru
Пт, 27 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

Пятница 27 июня 2025 07:15
UA EN RU
Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно Какие цветовые сочетания выглядят стильно летом 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

В 2025 году модные тренды выходят за рамки привычных решений - стилисты все чаще сочетают оттенки, которые ранее казались несовместимыми. Эти сочетания помогут освежить гардероб и выглядеть современно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Масляно-желтый и ярко-красный

Это сочетание идеально для тех, кто хочет выглядеть смело и уверенно, но не слишком агрессивно. Масляно-желтый смягчает красный, создавая баланс тепла и яркости.

Можно попробовать такой образ: масляно-желтое платье + красные аксессуары (сумка, обувь или серьги). Или наоборот: красный total look + нежная желтая сумка или тренч.

Также работает микс в принтах или цветных блоках - особенно в свитерах, пальто, жакетах.

Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

Вариант стильного сочетания на лето (фото: instagram.com/leandramcohen)

Красный и голубой

Сочетание красного и голубого в одежде - это контрастное, но очень стильное комбо, которое стало настоящим хитом 2025 года.

Это сочетание отлично работает в формате color blocking: например, голубая рубашка + красная юбка или шорты.

Офисный образ: голубой костюм + красная сумка или туфли - минималистично, но со вкусом.

Вечерний выход: красное платье + голубые серьги или клатч - неожиданно и очень стильно.

Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

Вариант на лето в ярких оттенках (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Мятно-зеленый и бордовый

Сочетание мятно-зеленого и бордового - это неожиданный, но очень элегантный дуэт, который стал популярным в 2025 году среди модных блогеров и стилистов.

Это сочетание подходит для весенних, летних и осенних образов - оно хорошо смотрится в любом сезоне, в зависимости от фактур и материалов.

Осенний лук: бордовый тренч или пальто + мятный свитер или аксессуары (шарф, сумка).

Летний вариант: мятное платье или блузка + бордовые туфли или жакет.

Офис: мятный костюм + бордовая сумка - трендово, но сдержанно.

Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

Трендовые оттенки на лето (фото: instagram.com/smythsisters)

Темно-коричневый и салатовый

Сочетание темно-коричневого и салатового – это один из самых свежих и неожиданных дуэтов 2025 года. Оно сочетает естественную глубину с сочным акцентом, создавая привлекающий внимание контраст, но не выглядит дерзко.

Это комбо отлично работает в городских образах, особенно если использовать салатовый как акцент.

Повседневный образ: темно-коричневое пальто или кожаная куртка + салатовая кофта или топ.

Летний вариант: салатовое платье + коричневые сандалии или сумка из рафии.

Офисный стиль: коричневые брюки + салатовая рубашка в паре с золотыми украшениями.

Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

Что носить летом 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Вас также может заинтересовать

Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Leandra Medine Cohen, Aniyah Morinia, Marianne Smyth, Lucy Williams.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
У Путина рассказали, когда "определят" дату новых переговоров с Украиной
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу