Модные оттенки 2025: 4 сочетания, которые выглядят дорого и неожиданно

В 2025 году модные тренды выходят за рамки привычных решений - стилисты все чаще сочетают оттенки, которые ранее казались несовместимыми. Эти сочетания помогут освежить гардероб и выглядеть современно.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина .

Масляно-желтый и ярко-красный

Это сочетание идеально для тех, кто хочет выглядеть смело и уверенно, но не слишком агрессивно. Масляно-желтый смягчает красный, создавая баланс тепла и яркости.

Можно попробовать такой образ: масляно-желтое платье + красные аксессуары (сумка, обувь или серьги). Или наоборот: красный total look + нежная желтая сумка или тренч.

Также работает микс в принтах или цветных блоках - особенно в свитерах, пальто, жакетах.

Вариант стильного сочетания на лето (фото: instagram.com/leandramcohen)

Красный и голубой

Сочетание красного и голубого в одежде - это контрастное, но очень стильное комбо, которое стало настоящим хитом 2025 года.

Это сочетание отлично работает в формате color blocking: например, голубая рубашка + красная юбка или шорты.

Офисный образ: голубой костюм + красная сумка или туфли - минималистично, но со вкусом.

Вечерний выход: красное платье + голубые серьги или клатч - неожиданно и очень стильно.

Вариант на лето в ярких оттенках (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

Мятно-зеленый и бордовый

Сочетание мятно-зеленого и бордового - это неожиданный, но очень элегантный дуэт, который стал популярным в 2025 году среди модных блогеров и стилистов.

Это сочетание подходит для весенних, летних и осенних образов - оно хорошо смотрится в любом сезоне, в зависимости от фактур и материалов.

Осенний лук: бордовый тренч или пальто + мятный свитер или аксессуары (шарф, сумка).

Летний вариант: мятное платье или блузка + бордовые туфли или жакет.

Офис: мятный костюм + бордовая сумка - трендово, но сдержанно.

Трендовые оттенки на лето (фото: instagram.com/smythsisters)

Темно-коричневый и салатовый

Сочетание темно-коричневого и салатового – это один из самых свежих и неожиданных дуэтов 2025 года. Оно сочетает естественную глубину с сочным акцентом, создавая привлекающий внимание контраст, но не выглядит дерзко.

Это комбо отлично работает в городских образах, особенно если использовать салатовый как акцент.

Повседневный образ: темно-коричневое пальто или кожаная куртка + салатовая кофта или топ.

Летний вариант: салатовое платье + коричневые сандалии или сумка из рафии.

Офисный стиль: коричневые брюки + салатовая рубашка в паре с золотыми украшениями.

Что носить летом 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)