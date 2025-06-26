Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день
Известная телеведущая Катя Осадчая показала стильную и одновременно естественную прическу с мягкими волнами, которая прекрасно дополнила ее элегантный образ. Такую укладку легко повторить дома - без лишних усилий и салонных процедур.
Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Какой образ и прическу выбрала Катя Осадчая
Для новой фотосессии телеведущая выбрала классический, но одновременно современный и стильный образ, сочетающий деловой и повседневный стиль.
Черный жакет
Пиджак имеет свободный, расслабленный крой, что является модным трендом в деловой одежде. Он имеет линию плеч, что придает силуэту четкости.
Белая рубашка
Это классическая белая рубашка, которая является универсальной вещью в гардеробе. Верхняя пуговица расстегнута, что придает образу непринужденности.
Темные брюки
Брюки также темного цвета, прямого кроя - они подходят к общему стилю.
Черные лоферы
Стильные черные лоферы с заметной золотистой пряжкой, которая придает элегантную деталь к монохромному образу.
Прическа
Волосы имеют естественные, мягкие локоны Они создают эффект природной, свободной волны, что придает прическе объем и динамику.
Эта прическа - это воплощение элегантности и естественности. Она идеально дополняет сдержанный, но стильный образ с блейзером, придавая ему женственность и мягкость.
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Как сделать прическу, как у Кати Осадчей
Такую прическу можно сделать дома несколькими способами. Главная идея - создать мягкие, непринужденные волны, а не тугие кудри, и добавить объем.
Метод 1: С использованием инструментов (плойка или выравниватель)
Что понадобится:
- термозащитный спрей
- плойка с большим диаметром (32-38 мм) или выравниватель (утюжок)
- спрей для фиксации
- расческа с широкими зубцами или щетка.
Шаги
Подготовка волос: вымойте и полностью высушите волосы. Перед началом обязательно нанесите на волосы термозащитный спрей во избежание повреждения.
Разделение волос: разделите волосы на несколько секций, закрепив верхние пряди с помощью зажимов.
Накручивание:
Плойкой: возьмите прядь волос средней толщины (примерно 2-3 см). Накручивайте его на плойку, держа ее вертикально, и обязательно накручивайте пряди от лица.
Не держите подолгу, 5-7 секунд будет достаточно для мягких волн. Важный момент: оставляйте кончики прямыми (примерно 2-3 см). Это придаст образу современности и непринужденности.
Выравнивателем: возьмите прядь волос, зажмите его выравнивателем у корней. Затем поверните выравниватель на 180 градусов и медленно скользите им вниз к кончикам.
Можно чередовать направление поворота для более естественного эффекта. Опять же, не выравнивайте сами кончики.
Продолжение: повторите этот процесс со всеми прядями. Чередуйте направление накручивания (одна прядь от лица, другая - к лицу) для создания естественного объема и "растрепанности".
Финальный штрих: после того, как все волосы накручены, дайте им остыть. Не расчесывайте щеткой сразу. Наклоните голову вперед и легонько "разбейте" волны пальцами.
Можно использовать расческу с широкими зубцами, чтобы осторожно разделить пряди. Нанесите немного спрея или легкого лака для волос, чтобы закрепить результат.
Как сделать прическу, как у Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)
Метод 2: Без использования плойки
Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет избежать повреждения волос.
Что понадобится:
- спрей с морской солью или мусс для укладки
- резинки для волос (желательно мягкие, чтобы не оставляли изломов).
Катя Осадчая показала модную прическу (фото: instagram.com/kosadcha)
Шаги
Подготовка: нанесите на чуть влажные (не мокрые!) волосы мусс для укладки или спрей с морской солью. Это поможет сформировать волны.
Плетение кос: разделите волосы на 2-4 больших секции. Заплетите каждую секцию в свободную косу. Чем толще косы, тем более мягкие волны вы получите. Если хотите больше волн, заплетите 4-6 кос. Важно не заплетать концы слишком туго, чтобы они остались более прямыми.
Сон: ложитесь спать с косами.
Расплетение: утром осторожно расплетите косы. Опять же, не расчесывайте их щеткой. Просто разделите пряди пальцами.
Фиксация: можно нанести чуть-чуть сухого шампуня на корни для объема или легкий спрей для фиксации.
Катя Осадчая показала модную прическу (фото: instagram.com/kosadcha)
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