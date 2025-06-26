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Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день

Четверг 26 июня 2025 16:08
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Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Катерина Собкова

Известная телеведущая Катя Осадчая показала стильную и одновременно естественную прическу с мягкими волнами, которая прекрасно дополнила ее элегантный образ. Такую укладку легко повторить дома - без лишних усилий и салонных процедур.

Об этом подробнее рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ и прическу выбрала Катя Осадчая

Для новой фотосессии телеведущая выбрала классический, но одновременно современный и стильный образ, сочетающий деловой и повседневный стиль.

Черный жакет

Пиджак имеет свободный, расслабленный крой, что является модным трендом в деловой одежде. Он имеет линию плеч, что придает силуэту четкости.

Белая рубашка

Это классическая белая рубашка, которая является универсальной вещью в гардеробе. Верхняя пуговица расстегнута, что придает образу непринужденности.

Темные брюки

Брюки также темного цвета, прямого кроя - они подходят к общему стилю.

Черные лоферы

Стильные черные лоферы с заметной золотистой пряжкой, которая придает элегантную деталь к монохромному образу.

Прическа

Волосы имеют естественные, мягкие локоны Они создают эффект природной, свободной волны, что придает прическе объем и динамику.

Эта прическа - это воплощение элегантности и естественности. Она идеально дополняет сдержанный, но стильный образ с блейзером, придавая ему женственность и мягкость.

Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Как сделать прическу, как у Кати Осадчей

Такую ​​прическу можно сделать дома несколькими способами. Главная идея - создать мягкие, непринужденные волны, а не тугие кудри, и добавить объем.

Метод 1: С использованием инструментов (плойка или выравниватель)

Что понадобится:

  • термозащитный спрей
  • плойка с большим диаметром (32-38 мм) или выравниватель (утюжок)
  • спрей для фиксации
  • расческа с широкими зубцами или щетка.

Шаги

Подготовка волос: вымойте и полностью высушите волосы. Перед началом обязательно нанесите на волосы термозащитный спрей во избежание повреждения.

Разделение волос: разделите волосы на несколько секций, закрепив верхние пряди с помощью зажимов.

Накручивание:

Плойкой: возьмите прядь волос средней толщины (примерно 2-3 см). Накручивайте его на плойку, держа ее вертикально, и обязательно накручивайте пряди от лица.

Не держите подолгу, 5-7 секунд будет достаточно для мягких волн. Важный момент: оставляйте кончики прямыми (примерно 2-3 см). Это придаст образу современности и непринужденности.

Выравнивателем: возьмите прядь волос, зажмите его выравнивателем у корней. Затем поверните выравниватель на 180 градусов и медленно скользите им вниз к кончикам.

Можно чередовать направление поворота для более естественного эффекта. Опять же, не выравнивайте сами кончики.

Продолжение: повторите этот процесс со всеми прядями. Чередуйте направление накручивания (одна прядь от лица, другая - к лицу) для создания естественного объема и "растрепанности".

Финальный штрих: после того, как все волосы накручены, дайте им остыть. Не расчесывайте щеткой сразу. Наклоните голову вперед и легонько "разбейте" волны пальцами.

Можно использовать расческу с широкими зубцами, чтобы осторожно разделить пряди. Нанесите немного спрея или легкого лака для волос, чтобы закрепить результат.

Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день

Как сделать прическу, как у Осадчей (фото: instagram.com/kosadcha)

Метод 2: Без использования плойки

Этот способ идеально подходит для тех, кто хочет избежать повреждения волос.

Что понадобится:

  • спрей с морской солью или мусс для укладки
  • резинки для волос (желательно мягкие, чтобы не оставляли изломов).

Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день

Катя Осадчая показала модную прическу (фото: instagram.com/kosadcha)

Шаги

Подготовка: нанесите на чуть влажные (не мокрые!) волосы мусс для укладки или спрей с морской солью. Это поможет сформировать волны.

Плетение кос: разделите волосы на 2-4 больших секции. Заплетите каждую секцию в свободную косу. Чем толще косы, тем более мягкие волны вы получите. Если хотите больше волн, заплетите 4-6 кос. Важно не заплетать концы слишком туго, чтобы они остались более прямыми.

Сон: ложитесь спать с косами.

Расплетение: утром осторожно расплетите косы. Опять же, не расчесывайте их щеткой. Просто разделите пряди пальцами.

Фиксация: можно нанести чуть-чуть сухого шампуня на корни для объема или легкий спрей для фиксации.

Как сделать прическу, как у Кати Осадчей: модный вариант на каждый день

Катя Осадчая показала модную прическу (фото: instagram.com/kosadcha)

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