Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано
У 2025 році модні тренди виходять за межі звичних рішень - стилісти все частіше поєднують відтінки, які раніше здавалися несумісними. Ці поєднання допоможуть освіжити гардероб і мати сучасний вигляд.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна.
Масляно-жовтий і яскраво-червоний
Це поєднання ідеальне для тих, хто хоче мати сміливий і впевнений вигляд, але не надто агресивний. Масляно-жовтий пом'якшує червоний, створюючи баланс тепла і яскравості.
Можна спробувати такий образ: олійно-жовта сукня + червоні аксесуари (сумка, взуття або сережки). Або навпаки: червоний total look + ніжна жовта сумка або тренч.
Також працює мікс у принтах або кольорових блоках - особливо у светрах, пальтах, жакетах.
Варіант стильного поєднання на літо (фото: instagram.com/leandramcohen)
Червоний і блакитний
Поєднання червоного і блакитного в одязі - це контрастне, але дуже стильне комбо, яке стало справжнім хітом 2025 року.
Це поєднання відмінно працює у форматі color blocking: наприклад, блакитна сорочка + червона спідниця або шорти.
Офісний образ: блакитний костюм + червона сумка або туфлі - мінімалістично, але зі смаком.
Вечірній вихід: червона сукня + блакитні сережки або клатч - несподівано і дуже стильно.
Варіант на літо в яскравих відтінках (фото: instagram.com/aniyahmorinia)
М'ятно-зелений і бордовий
Поєднання м'ятно-зеленого і бордового - це несподіваний, але дуже елегантний дует, який став популярним у 2025 році серед модних блогерів і стилістів.
Це поєднання підходить для весняних, літніх і осінніх образів - воно має гарний вигляд у будь-якому сезоні, залежно від фактур і матеріалів.
Осінній лук: бордовий тренч або пальто + м'ятний светр або аксесуари (шарф, сумка).
Літній варіант: м'ятна сукня або блузка + бордові туфлі або жакет.
Офіс: м'ятний костюм + бордова сумка - трендово, але стримано.
Трендові відтінки на літо (фото: instagram.com/smythsisters)
Темно-коричневий і салатовий
Поєднання темно-коричневого і салатового - це один з найсвіжіших і найнесподіваніших дуетів 2025 року. Воно поєднує природну глибину з соковитим акцентом, створюючи привертає увагу контраст, але не має зухвалого вигляду.
Це комбо відмінно працює в міських образах, особливо якщо використовувати салатовий як акцент.
Повсякденний образ: темно-коричневе пальто або шкіряна куртка + салатова кофта або топ.
Літній варіант: салатова сукня + коричневі сандалі або сумка з рафії.
Офісний стиль: коричневі штани + салатова сорочка в парі із золотими прикрасами.
Що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)
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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Leandra Medine Cohen, Aniyah Morinia, Marianne Smyth, Lucy Williams.