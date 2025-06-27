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Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано

П'ятниця 27 червня 2025 07:15
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Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано Які колірні поєднання виглядають стильно влітку 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У 2025 році модні тренди виходять за межі звичних рішень - стилісти все частіше поєднують відтінки, які раніше здавалися несумісними. Ці поєднання допоможуть освіжити гардероб і мати сучасний вигляд.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Масляно-жовтий і яскраво-червоний

Це поєднання ідеальне для тих, хто хоче мати сміливий і впевнений вигляд, але не надто агресивний. Масляно-жовтий пом'якшує червоний, створюючи баланс тепла і яскравості.

Можна спробувати такий образ: олійно-жовта сукня + червоні аксесуари (сумка, взуття або сережки). Або навпаки: червоний total look + ніжна жовта сумка або тренч.

Також працює мікс у принтах або кольорових блоках - особливо у светрах, пальтах, жакетах.

Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано

Варіант стильного поєднання на літо (фото: instagram.com/leandramcohen)

Червоний і блакитний

Поєднання червоного і блакитного в одязі - це контрастне, але дуже стильне комбо, яке стало справжнім хітом 2025 року.

Це поєднання відмінно працює у форматі color blocking: наприклад, блакитна сорочка + червона спідниця або шорти.

Офісний образ: блакитний костюм + червона сумка або туфлі - мінімалістично, але зі смаком.

Вечірній вихід: червона сукня + блакитні сережки або клатч - несподівано і дуже стильно.

Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано

Варіант на літо в яскравих відтінках (фото: instagram.com/aniyahmorinia)

М'ятно-зелений і бордовий

Поєднання м'ятно-зеленого і бордового - це несподіваний, але дуже елегантний дует, який став популярним у 2025 році серед модних блогерів і стилістів.

Це поєднання підходить для весняних, літніх і осінніх образів - воно має гарний вигляд у будь-якому сезоні, залежно від фактур і матеріалів.

Осінній лук: бордовий тренч або пальто + м'ятний светр або аксесуари (шарф, сумка).

Літній варіант: м'ятна сукня або блузка + бордові туфлі або жакет.

Офіс: м'ятний костюм + бордова сумка - трендово, але стримано.

Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано

Трендові відтінки на літо (фото: instagram.com/smythsisters)

Темно-коричневий і салатовий

Поєднання темно-коричневого і салатового - це один з найсвіжіших і найнесподіваніших дуетів 2025 року. Воно поєднує природну глибину з соковитим акцентом, створюючи привертає увагу контраст, але не має зухвалого вигляду.

Це комбо відмінно працює в міських образах, особливо якщо використовувати салатовий як акцент.

Повсякденний образ: темно-коричневе пальто або шкіряна куртка + салатова кофта або топ.

Літній варіант: салатова сукня + коричневі сандалі або сумка з рафії.

Офісний стиль: коричневі штани + салатова сорочка в парі із золотими прикрасами.

Модні відтінки 2025: 4 поєднання, які виглядають дорого і несподівано

Що носити влітку 2025 (фото: instagram.com/lucywilliams02)

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Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: Leandra Medine Cohen, Aniyah Morinia, Marianne Smyth, Lucy Williams.

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