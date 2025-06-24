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Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

Вторник 24 июня 2025 07:15
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Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить Белая длинная юбка - тренд лета 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Белая длинная юбка - абсолютный must-have лета 2025 года. Она легкая, универсальная и выглядит стильно как в городе, так и на отдыхе. Модницы сочетают ее с топами и рубашками, а также балетками и вьетнамками.

РБК-Украина подробнее рассказывает, с чем ее сочетать в летнем сезоне, чтобы выделяться из серой массы.

Майка и балетки в сеточку

Один из самых актуальных способов стилизовать длинную белую юбку - сочетать ее с простой базовой майкой и трендовыми балетками в сеточку.

Такой образ выглядит одновременно минималистично и очень стильно, а еще невероятно комфортно для жарких дней.

Белая юбка придает легкости, майка создает непринужденный акцент, а балетки в сеточку - модный штрих, намекающий на французский шик.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

С чем носить длинную белую юбку (фото: instagram.com/mimixn)

Футболка и вьетнамки

Для максимально расслабленного, но модного лука можно сочетать белую длинную юбку с базовой футболкой - например, слегка заправить ее внутрь или завязать узлом спереди.

Это выглядит просто, но очень актуально, особенно, если выбрать оверсайз-футболку или модель с принтом.

Вместо классической обуви - вьетнамки, которые этим летом снова в топе. Выбирайте лаконичную модель с тонкими ремешками или варианты на платформе. Такой образ идеален для прогулок, шопинга или выходного у моря.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

Модный вариант на лето 2025 (фото: instagram.com/taffymsipa)

Топ и обувь на каблуках

Если хотите создать более изысканный и вечерний образ, объедините белую длинную юбку с коротким топом - например, корсетного кроя или с открытыми плечами. Это подчеркнет талию и придаст образу грациозности.

Дополните лук босоножками или мюлями на каблуке – например, с тонкими ремешками или каблуком kitten heel. Такой вариант идеален для свидания, летней вечеринки или стильного выхода в город. Добавьте сумку и минималистичные украшения - и образ будет выглядеть дорого и современно.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

Вариант с топом и длинной белой юбкой (фото: www.instagram.com/cassdimicco)

Купальник

Сочетание купальника с белой длинной юбкой - идеальный вариант для отдыха или летнего городского лука в стиле resort chic. Купальник выступает в качестве топа: выберите модель с небольшим вырезом, минималистическим дизайном или интересным принтом и носите ее как часть повседневного образа.

Белая юбка придает легкости, а стильные аксессуары - соломенная шляпа, сумка, очки и сандалии завершают ансамбль. Если добавить рубашку оверсайз или льняной жакет, образ станет уместным даже в городе.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

Купальник и белая юбка (фото: instagram.com/sylviemus_)

Костюмный жилет

Сочетание белой длинной юбки с костюмным жилетом - это трендовый образ в стиле "тихой роскоши", который выглядит изысканно, но ненавязчиво. Жилет придает структурность и делает акцент, создавая идеальный баланс с мягким силуэтом юбки.

Чтобы образ выглядел завершенным, выберите минималистичные босоножки или мюли на каблуке, небольшую сумку и аккуратные украшения. Такой лук отлично подходит для городских будней, офиса в стиле smart casual.

Как выглядит самая модная юбка на лето 2025: идеи образов и с чем носить

Образ на лето (фото: instagram.com/francescasaffari)

Куртка в стиле кантри и кроссовки

Этот образ - для тех, кто не боится смешивать стили. Длинная белая юбка становится идеальным холстом для смелых модных решений. Добавьте к ней куртку в стиле кантри с контрастным воротничком - получите образ с характером.

Дополните лук удобными кроссовками - именно они создадут тот самый городской контраст, который сейчас в тренде. Такой лук подойдет для фестивалей, прогулок или casual-выходов. Еще один плюс - в нем удобно целый день.

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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и стиль Who What Wear, страницы в Instagram модных блогеров: Mimi Nguyen, TAFFY, CASS DIMICCO, Sylvie Mus, Chloe Butler, Francesca Saffari.

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