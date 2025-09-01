Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине

Моди во время встречи с главой Кремля Путиным на китайском саммите сказал, что его страна "поддерживает все недавние усилия по установлению мира".

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.

В то же время индийский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Дели "важно не только для двух государств", но и для "глобального мира, стабильности и процветания".

Заметим, что накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого украинский лидер заявил, что "Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита".