Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине

Фото: премьер Индии Нарендра Моди и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на заявление Моди, которое появилось в соцсети Х.

Моди во время встречи с главой Кремля Путиным на китайском саммите сказал, что его страна "поддерживает все недавние усилия по установлению мира".

"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.

В то же время индийский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Дели "важно не только для двух государств", но и для "глобального мира, стабильности и процветания".

Заметим, что накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

После этого украинский лидер заявил, что "Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита".

 

Саммит ШОС

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

На саммите Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".

Также стало известно, что на полях саммита в Китае президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию.

