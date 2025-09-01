Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине

Премьер Индии Нарендра Моди призвал российского диктатора Владимира Путина к "скорейшему завершению войны в Украине" на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на заявление Моди, которое появилось в соцсети Х.
Моди во время встречи с главой Кремля Путиным на китайском саммите сказал, что его страна "поддерживает все недавние усилия по установлению мира".
"Мы постоянно обсуждаем с Украиной конфликт, который продолжается в Украине. Мы поддерживаем все недавние усилия по установлению мира. Надеемся, что все стороны будут двигаться вперед конструктивно. Мы призываем к скорейшему прекращению конфликта", - заявил Моди.
В то же время индийский лидер добавил, что сотрудничество Москвы и Дели "важно не только для двух государств", но и для "глобального мира, стабильности и процветания".
Заметим, что накануне визита в Китай Моди провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После этого украинский лидер заявил, что "Индия готова приложить необходимые усилия и подать соответствующий сигнал России и другим лидерам в ходе встреч на полях саммита".
Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
На саммите Путин заявил, что война против Украины якобы не была начата из-за нападения России и будет продолжаться, пока, по его словам, не будут "устранены первопричины".
Также стало известно, что на полях саммита в Китае президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию.