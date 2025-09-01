Моді в Китаї закликав Путіна припинити війну в Україні

Моді під час зустрічі з очільником Кремля Путіним на китайському саміті сказав, що його країна "підтримує всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру".

"Ми постійно обговорюємо з Україною конфлікт, який триває в Україні. Ми підтримуємо всі нещодавні зусилля щодо встановлення миру. Сподіваємося, що всі сторони рухатимуться вперед конструктивно. Ми закликаємо до якнайшвидшого припинення конфлікту", - заявив Моді.

Водночас індійський лідер додав, що співпраця Москви та Делі "важлива не лише для двох держав", але і для "глобального миру, стабільності та процвітання".

Зауважимо, що напередодні візиту до Китаю Моді провів розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Після цього український лідер заявив, що "Індія готова докласти необхідних зусиль та подати відповідний сигнал Росії та іншим лідерам у ході зустрічей на полях саміту".