Эрдоган пригласил Путина в Турцию, обсудив ситуацию в Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию. Это произошло на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие и российские СМИ.

По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с российским диктатором и во время во время переговоров пригласил Путина посетить Турцию.

"Это остается в силе. Мы вскоре хотим увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.

Зато Путин, как заявляет Кремль, на встрече "выразил уверенность, что особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".

Темами переговоров были ситуация в Украине и дальнейшие пути дипломатического урегулирования конфликта.