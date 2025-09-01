ua en ru
Пн, 01 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эрдоган пригласил Путина в Турцию, обсудив ситуацию в Украине

Понедельник 01 сентября 2025 11:35
UA EN RU
Эрдоган пригласил Путина в Турцию, обсудив ситуацию в Украине Фото: президент Турции и РФ Реджеп Эрдоган и Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент Турции Реджеп Эрдоган и глава Кремля Владимир Путин обсудили Украину и возможный визит диктатора в Турцию. Это произошло на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкие и российские СМИ.

По данным турецких СМИ, президент Турции Реджеп Эрдоган провел встречу с российским диктатором и во время во время переговоров пригласил Путина посетить Турцию.

"Это остается в силе. Мы вскоре хотим увидеть вас в нашей стране", - сказал Эрдоган.

Зато Путин, как заявляет Кремль, на встрече "выразил уверенность, что особая роль Турции в урегулировании войны в Украине будет востребована и в дальнейшем".

Темами переговоров были ситуация в Украине и дальнейшие пути дипломатического урегулирования конфликта.

Саммит ШОС

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). На него приглашены более 20 мировых лидеров.

В частности, на саммит прибыл российский диктатор Владимир Путин, где пробудет четыре дня. В Тяньцзине его лично встретил китайский лидер Си Цзиньпин.

В Китае Путин сделал циничное заявление о пути к миру в Украине. Он утверждает, что война против Украины началась не из-за нападения России и она будет продолжаться до "устранения первопричин".

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Китай Реджеп Тайип Эрдоган Война в Украине
Новости
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Убийство Андрея Парубия: задержанный получил подозрение по двум статьям
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим