Появится ли в Украине государственный мобильный оператор: четкий ответ Минцифры

11:52 02.04.2026 Чт
2 мин
У государства есть главная задача по мобильной связи - какая она?
aimg Валерий Ульяненко
Появится ли в Украине государственный мобильный оператор: четкий ответ Минцифры Фото: в Минцифры рассказали, готовится ли запуск государственного мобильного оператора (Getty Images)

Украина не рассматривает идею введения государственного мобильного оператора, который бы покрывал базовые потребности украинцев в связи.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Станислав Прибитько.

По его словам, идея запуска государственного мобильного оператора не рассматривается по "абсолютно прагматичной причине".

"Наша задача как государства - не строить собственные вышки за деньги налогоплательщиков, а устанавливать стимулирующие условия развития отрасли, при которых частные компании будут соревноваться за каждого украинца как за клиента, улучшая качество связи", - пояснил Прибитько.

Он отметил, что именно конкуренция между тремя операторами заставляет их быстрее внедрять 5G, инвестировать миллионы долларов в генераторы во время блэкаутов и улучшать качество связи, чтобы абоненты не перешли к конкуренту.

Появится ли в Украине государственный мобильный оператор: четкий ответ МинцифрыФото: Украина не рассматривает идею запуска государственного мобильного оператора (инфографика РБК-Украина)

"Роль Минцифры и НКЭК в этом процессе - создать условия, чтобы украинцы оставались на связи при самых сложных обстоятельствах", - сказал замминистра.

Прибитько отметил, что государство стимулирует компании держать связь без света, национальный роуминг для экстренных ситуаций и законодательно фиксируем минимальную скорость интернета.

"То есть мы гарантируем, что ваши базовые потребности в связи будут закрыты, не тратя при этом государственный бюджет на создание еще одной государственной компании", - подчеркнул он.

Напомним, мобильная связь в Украине во время блэкаута может работать от нескольких часов до нескольких суток в зависимости от продолжительности отключения электроэнергии. Первые часы украинцы могут даже не заметить перебоев, поскольку 100% базовых станций оборудованы аккумуляторами.

Кроме того, уже в ближайшее время в Украине появится новый стандарт скорости интернета, который будет учитывать реалии боевых действий. Сейчас устаревшие нормы для мобильного интернета устанавливают лишь 2 Мбит/с.

