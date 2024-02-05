Мобилизация осужденных в Украине: Чернев указал на два важных момента

"Вы знаете, моя личная позиция, что это один из инструментов, который можно применять. Но мы должны понимать, что это, прежде всего, должна быть добровольная мобилизация, во-вторых должны быть все же командиры, которые будут соглашаться и именно должны рекрутировать осужденных и понимать, что с этими они готовы работать, с этими не готовы", – сказал он.

Чернев отметил, что у него лично есть командиры на местах, которые готовы брать осужденных в свои подразделения, есть и осужденные, которые готовы стать на защиту страны.

"У меня лично есть запросы от командиров на местах, которые говорят, дайте мне такой ресурс, я знаю что с ним делать. С другой стороны, есть также обращения от осужденных, отбывающих наказание, которые также говорят о том, что они готовы защищать родину: дайте нам такую возможность. Я думаю, здесь можно найти решение, которое будет устраивать всех", - констатировал заместитель главы комитета.

Мобилизация осужденных в Украине

Вопрос мобилизации осужденных в Украине насчали обсуждать в последнее время в контексте готовящихся изменений в этой сфере. При этом, не все согласны с мнением Чернева по этому вопросу.

Например, не поддерживает предложение мобилизировать осужденных в Украине глава комитета по вопросам нацбезопасности Александр Завитневич. На днях он отметил, что это его личное мнение, и объяснил, что выступает против, так как в 50-х годах прошлого века, когда в вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, в армии появилась "дедовщина".

Напомним, новый законопроект о мобилизации уже зарегистрирован в парламенте. Кабмин внес документ в Раду 30 января после доработки. Это уже вторая попытка изменить нормы мобилизации в Украине.

Подробнее о том, почему правительство отозвало первый вариант законопроекта, читайте в материале РБК-Украина "Отбили подачу. Почему Рада завернула закон о мобилизации и кто поссорил "слуг народа" с Банковой".