Мобілізація засуджених в Україні: Чернєв вказав на два важливі моменти

"Ви знаєте, моя особиста позиція, що це один з інструментів, який можна застосовувати. Але ми маємо розуміти, що це перш за все має бути добровільна мобілізація, по-друге мають бути все ж таки командири, які будуть погоджуватися і саме мабуть рекрутувати засуджених і розуміти, що з цими вони готові працювати, з цими не готові", - сказав він.

Чернєв зазначив, що в нього особисто є командири на місцях, які готові брати засуджених в свої підрозділи, є і засуджені, які готові стати на захист країни.

"В мене особисто є запити від командирів на місцях, які говорять, дайте мені такий ресурс, я знаю що з ним робити. З іншого боку є також звернення від засуджених, які відбувають покарання, які також говорять про те, що вони готові захищати батьківщину, дайте нам таку можливість. Я думаю, тут можна знайти рішення, яке буде влаштовувати всіх", - констатував заступник голови комітету.

Мобілізація засуджених в Україні

Питання мобілізації засуджених в Україні почали обговорювати останнім часом у контексті змін, що готуються в цій сфері. При цьому не всі згодні з думкою Чернєва з цього питання.

Наприклад, не підтримує пропозицію мобілізувати засуджених в Україні голова комітету з питань нацбезпеки Олександр Завітневич. Днями він зазначив, що це його особиста думка, і пояснив, що виступає проти, оскільки у 50-х роках минулого століття, коли до збройних сил СРСР потрапили колишні в'язні, в армії з'явилася "дідівщина".

Нагадаємо, новий законопроект про мобілізацію вже зареєстрований в парламенті. Кабмін вніс документ до Ради 30 січня після доопрацювання. Зазначимо, що це вже друга спроба змінити норми мобілізації в Україні.

Детальніше про те, чому уряд відкликав перший варіант законопроекту, читайте в матеріалі РБК-Україна "Відбили подачу. Чому Рада завернула закон про мобілізацію і хто посварив "слуг народу" з Банковою".