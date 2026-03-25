Мобилизация, сроки службы, отдельные подходы для пехоты: для украинцев готовят изменения

15:27 25.03.2026 Ср
Сроки службы и выплаты изменятся?
aimg Елена Чупровская
Мобилизация, сроки службы, отдельные подходы для пехоты: для украинцев готовят изменения Фото: в армии объяснили, как и в какой очередности будет проходить демобилизация (Getty Images)

В армии прорабатывают механизм демобилизации - командование обещает учесть все категории бойцов. Параллельно Минобороны готовит отдельные условия для штурмовиков и пехотинцев по срокам службы и выплатам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявили командующий Сухопутных войск Геннадий Шаповалов в телеэфире и министр обороны Украины Михаил Федоров в соцсетях.

Читайте также: Владельцев разрушенного жилья освободили от коммуналки: детали нового закона

Демобилизация: механизм еще разрабатывается

Четкого алгоритма выхода со службы пока нет - его только формируют. Командование обещает сделать процесс справедливым и постепенным.

"Да, мы не сможем всех уволить одновременно, но механизм, как это делать, какие категории будут подпадать, - это прорабатывается. Все понимают, что без этого будет очень тяжело дальше", - сказал Шаповалов.

Кто уйдет первым

Армию нельзя просто распустить - каждое подразделение нуждается в замене.

"Как это делать, как это будет работать, какие категории уйдут первыми, а какие останутся и им будет предоставлена возможность уволиться во вторую очередь - вот этот весь механизм уже вырабатывается", - пояснил Шаповалов.

Сроки службы: по-разному для разных категорий

У контрактников сроки уже прописаны в документах. Для мобилизованных - другая ситуация: их сроки рассматривают отдельно, с учетом боевой обстановки.

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел закрытую встречу с бойцами из Донецкого, Сумского, Запорожского, Харьковского и Херсонского направлений. На встрече обсуждали конкретные проблемы:

  • продолжительность пребывания на позициях;
  • сложность мероприятий и выходов;
  • логистику под дронами;
  • дефицит людей и качество их подготовки;
  • обеспечение техникой и дронами;
  • моральное состояние и связь на передовой.

По словам Федорова, команда министерства уже проработала пакет конкретных изменений. В частности, изменения в процессе мобилизации и системе срочной военной службы и отдельные подходы для штурмовиков и пехотинцев - относительно сроков службы и денежного обеспечения.

Федоров отметил, что решение проверяли вместе с самими бойцами.

Напомним, некоторые военнообязанные открывают приложение и не видят там своей отсрочки - хотя основания для нее никуда не делись.

Адвокат объяснила, почему это случается и есть ли в такой ситуации риск мобилизации.

Тем временем "Резерв+" охватил все больше категорий, но часть военнообязанных до сих пор должна идти в ЦПАУ или ТЦК лично. В некоторых ситуациях онлайн не сработает.

