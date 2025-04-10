Не только Насиров. В САП назвали, сколько коррупционеров "добровольно мобилизовались" в ВСУ

Иллюстративное фото: подозреваемые в коррупции добровольно идут служить в ВСУ (Getty Images)

В Украине становится популярным новый способ избежать уголовной ответственности за коррупцию. Подозреваемые добровольно вступают в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.

"Мобилизация обвиняемых по делам САП и НАБУ стала одним из актуальных и популярных методов избежания уголовной ответственности", - сказано в сообщении САП. В прокуратуре отметили, что уже 48 подозреваемых после направления в суд обвинительных актов по собственной инициативе мобилизовались в ряды ВСУ. По этой причине рассмотрение дел остановлено, а сроки привлечения к ответственности подозреваемых истекают. Таким образом они могут избежать наказания.