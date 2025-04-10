Не тільки Насіров. У САП назвали, скільки корупціонерів "добровільно мобілізувалися" до ЗСУ
В Україні стає популярним новий спосіб уникнути кримінальної відповідальності за корупцію. Підозрювані добровільно вступають до лав Збройних сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.
"Мобілізація обвинувачених у справах САП і НАБУ стала одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності", - ідеться в повідомленні САП.
У прокуратурі зазначили, що вже 48 підозрюваних після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувалися до лав ЗСУ.
З цієї причини розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності підозрюваних спливають. Таким чином вони можуть уникнути покарання.
Екс-глава ДФС на з'явився на суд
Нагадаємо, вчора, 9 квітня, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, який міг отримати хабар у розмірі 722 млн гривень, не з'явився на суд.
Сторона захисту заявила про те, що Насіров не може брати участь у судових засіданнях, оскільки він пішов добровільно служити до ЗСУ.
Адвокати просили суддю зупинити провадження з цієї причини.
Але такий метод уникнення відповідальності результатів поки що не дав. Уже сьогодні, 10 квітня, ВАКС продовжив Насірову запобіжний захід до 10 червня.
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