Не тільки Насіров. У САП назвали, скільки корупціонерів "добровільно мобілізувалися" до ЗСУ

Ілюстративне фото: підозрювані у корупції добровільно йдуть служити у ЗСУ (Getty Images)

В Україні стає популярним новий спосіб уникнути кримінальної відповідальності за корупцію. Підозрювані добровільно вступають до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook.

"Мобілізація обвинувачених у справах САП і НАБУ стала одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності", - ідеться в повідомленні САП. У прокуратурі зазначили, що вже 48 підозрюваних після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувалися до лав ЗСУ. З цієї причини розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності підозрюваних спливають. Таким чином вони можуть уникнути покарання.