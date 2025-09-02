ua en ru
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП

Вторник 02 сентября 2025 22:04
Мобилизация не прекратится даже после возможного перемирия с Россией, - ОП Фото: Павел Палиса, заместитель руководителя Офиса президента (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина не будет прекращать мобилизацию даже в случае, если наступит прекращение огня с Россией. Это объясняется необходимостью держать на должном уровне готовность ВСУ выполнять задачи.

Как передает РБК-Украина, об этом в интервью "Суспільному" заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса.

"Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится. В течение определенного времени этот процесс еще будет продолжаться, потому что нам все равно, как бы мы ни хотели, нужно поддерживать на должном уровне степень готовности Вооруженных сил выполнять первоочередные задачи", - подчеркнул Палиса.

Он уточнил, что даже при всем желании невозможно отпустить всех тех, кто воюет в составе Сил обороны с 2022 года. Поскольку должны быть люди, которые заменят таких защитников.

"Мне тоже странно смотреть ролики в социальных сетях, на которых видишь: одни воюют, другие живут свою жизнь, как желают. Мне, как военному, больно смотреть на такое. И здесь вопрос и к самим людям, к обществу в целом, к воспитанию", - добавил он.

Также Палиса уточнил, что вопрос планируют решить так, чтобы не навредить обороноспособности страны. Никого в вечное рабство загонять не хотят. И вскоре и Минобороны, и Генштаб должны представить свой план.

Замруководителя ОП обратил внимание, что в течение последних четырех месяцев наблюдается позитивная динамика в вопросе мобилизации.

Перемирие Украины и РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уже большое количество раз заявлял о том, что Украина готова к безусловному прекращению огня с Россией. Соответствующее предложение сделали США.

Но Москва отказалась идти на перемирие с Украиной. Российские чиновники начали выдумывать, что во время перемирия Запад якобы хочет усилить Украину новым оружием.

Президент США Дональд Трамп недавно изменил свою позицию и решил добиваться мирной сделки без прекращения огня между Украиной и Россией.

Офис президента Перемирие России и Украины Война в Украине Мобилизация в Украине
