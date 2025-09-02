Мобілізація не припиниться навіть після можливого перемир'я з Росією, - ОП

Україна не припинятиме мобілізацію навіть у разі, якщо настане припинення вогню з Росією. Це пояснюється необхідністю тримати на належному рівні готовність ЗСУ виконувати завдання.

"Навіть якщо завтра буде припинення вогню, мобілізація не припиниться. Протягом певного часу цей процес ще триватиме, тому що нам все одно, як би ми не хотіли, потрібно підтримувати на належному рівні ступінь готовності Збройних сил виконувати першочергові завдання", - наголосив Паліса.

Він уточнив, що навіть за всього бажання неможливо відпустити всіх тих, хто воює у складі Сил оборони з 2022 року. Оскільки мають бути люди, які замінять таких захисників.

"Мені теж дивно дивитися ролики в соціальних мережах, на яких бачиш: одні воюють, інші живуть своє життя, як бажають. Мені, як військовому, боляче дивитися на таке. І тут питання і до самих людей, до суспільства загалом, до виховання", - додав він.

Також Паліса уточнив, що питання планують вирішити так, щоб не нашкодити обороноздатності країни. Нікого у вічне рабство заганяти не хочуть. І незабаром і Міноборони, і Генштаб мають представити свій план.

Заступник керівника ОП звернув увагу, що протягом останніх чотирьох місяців спостерігається позитивна динаміка в питанні мобілізації.