Сразу мир, а не перемирие: Уиткофф объяснил, почему Трамп изменил позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп изменил свою позицию по Украине и работает уже непосредственно над мирной сделкой. Этому поспособствовал "значительный прогресс" в переговорах с РФ.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Отметим, что в ночь на 16 августа между Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным состоялась встреча на Аляске. Ключевой темой была война в Украине.

По словам Уиткоффа, значительный прогресс, достигнутый в ходе саммита, побудил Трампа отказаться от стремления к немедленному прекращению огня и вместо этого работать над продвижением более масштабной мирной сделки.

"На этой встрече мы добились такого большого прогресса в отношении всех других компонентов, необходимых для мирного соглашения, что президент Трамп переключился на это направление", - сказал Уиткофф.

Он вновь добавил, что сейчас наметился импульс к заключению более масштабного мирного соглашения, которое исключит необходимость немедленного прекращения огня.

"Мы намерены попытаться достичь мирного соглашения, которое положит конец боевым действиям навсегда и очень быстро. Быстрее, чем прекращение огня. Мы устранили все вопросы, которые необходимо было бы обсудить и согласовать в рамках прекращения огня", - говорит спецпредставитель США.

Также Уиткофф отметил, что российская сторона пошла дальше в смягчении своих позиций, нежели это было на предыдущих встречах.

"Впервые мы видим больше компромиссов, чем когда-либо прежде... Это обнадеживает. Теперь нам нужно развивать это и добиться соглашения для украинцев", - резюмировал он.