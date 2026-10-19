На МКС выращивают человеческий мозг: SpaceX доставила новые биотехнологии NASA

Исследование мозга и лекарства от болезни Альцгеймера

Ключевое место на МКС занимают эксперименты по выращиванию лабораторных моделей человеческого мозга под названием miBrains.

В частности, проект AVATAR-ORg1 будет отслеживать изменения в моделях мозговой ткани в течение 5 недель в условиях микрогравитации, сравнивая их с контрольными образцами на Земле.

Это поможет выяснить, можно ли выращивать и изучать ткани мозга в космосе для защиты здоровья астронавтов во время длительных миссий.

Другой эксперимент под названием MINDS будет исследовать связь между воспалительными процессами и нейродегенеративными заболеваниями.

Ученые используют органоиды, созданные из клеток многих людей. Полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения заболеваний Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.

Отдельный проект Stellar Spheroids будет изучать влияние невесомости на трехмерные модели человеческого сердца для тестирования нового лекарства.

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Создание искусственной сетчатки глаза в невесомости

Еще один важный биотехнологический эксперимент - LambdaVision-1, направленный на создание искусственной сетчатки для восстановления зрения людям с дегенеративными заболеваниями глаз.

Протез создают с помощью белка бактериородопсина, реагирующего на свет. Исследования перенесли в космос, поскольку на Земле сила тяжести деформирует сотни тонких слоев этого белка и делает их нестабильными.

Исследователи рассчитывают, что отсутствие гравитации на МКС позволит сформировать более ровные и стабильные слои, что сделает искусственную сетчатку более эффективной.

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Новые системы защиты и анализа для астронавтов

Для сохранения здоровья самого экипажа на станцию была доставлена система ELISA MABL. Это компактный прибор для измерения уровня белков, антител и антигенов в биологических образцах.

Он позволит астронавтам проводить анализы непосредственно на орбите, в частности следить за потерей костной ткани в условиях микрогравитации.

Кроме того, эксперимент GEARS посвящен изучению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, обнаруженных на борту МКС.

Результаты помогут понять, как супербактерии развиваются в замкнутом пространстве и оградить экипаж от потенциальных инфекций.