На МКС выращивают человеческий мозг: SpaceX доставила новые биотехнологии NASA

Космический корабль Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к МКС в рамках 35 коммерческой миссии поставок NASA. На борт доставили оборудование для исследований мозга, сердца, печати искусственной сетчатки глаза и защиты астронавтов от опасных инфекций.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Discover Magazine =.
Ключевое место на МКС занимают эксперименты по выращиванию лабораторных моделей человеческого мозга под названием miBrains.
В частности, проект AVATAR-ORg1 будет отслеживать изменения в моделях мозговой ткани в течение 5 недель в условиях микрогравитации, сравнивая их с контрольными образцами на Земле.
Это поможет выяснить, можно ли выращивать и изучать ткани мозга в космосе для защиты здоровья астронавтов во время длительных миссий.
Другой эксперимент под названием MINDS будет исследовать связь между воспалительными процессами и нейродегенеративными заболеваниями.
Ученые используют органоиды, созданные из клеток многих людей. Полученные данные могут помочь в разработке новых методов лечения заболеваний Альцгеймера, Паркинсона и рассеянного склероза.
Отдельный проект Stellar Spheroids будет изучать влияние невесомости на трехмерные модели человеческого сердца для тестирования нового лекарства.
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Еще один важный биотехнологический эксперимент - LambdaVision-1, направленный на создание искусственной сетчатки для восстановления зрения людям с дегенеративными заболеваниями глаз.
Протез создают с помощью белка бактериородопсина, реагирующего на свет. Исследования перенесли в космос, поскольку на Земле сила тяжести деформирует сотни тонких слоев этого белка и делает их нестабильными.
Исследователи рассчитывают, что отсутствие гравитации на МКС позволит сформировать более ровные и стабильные слои, что сделает искусственную сетчатку более эффективной.
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Для сохранения здоровья самого экипажа на станцию была доставлена система ELISA MABL. Это компактный прибор для измерения уровня белков, антител и антигенов в биологических образцах.
Он позволит астронавтам проводить анализы непосредственно на орбите, в частности следить за потерей костной ткани в условиях микрогравитации.
Кроме того, эксперимент GEARS посвящен изучению устойчивых к антибиотикам бактерий Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium, обнаруженных на борту МКС.
Результаты помогут понять, как супербактерии развиваются в замкнутом пространстве и оградить экипаж от потенциальных инфекций.