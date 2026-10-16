Сигнал с абсолютной пустоты: астрономы обнаружили загадочную аномалию в космосе
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил мощный инфракрасный сигнал в области космоса, где раньше не находили никаких источников света.
Загадочный объект зафиксировали во время повторного исследования знаменитого глубокого поля Хаббла, а теперь астрономы пытаются выяснить его происхождение.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal.
Неожиданная аномалия
Ученые из университета Миннесоты решили опробовать новый способ поиска тусклых и удаленных объектов с помощью спектрографа NIRSpec.
Вместо того чтобы наводить прибор на уже известные галактики, исследователи открыли почти все микрозатворы спектрографа, закрыв лишь перекрывающие яркие объекты переднего плана.
Астрономы провели два сеанса наблюдений с разницей в 88 дней - в августе и ноябре 2023 года. Оба раза прибор зафиксировал шесть уже известных далеких галактик, однако седьмое обнаружение озадачило исследователей.
Основные детали обнаруженного сигнала
Одиночная линия : на длине волны 1,6 микрометра появилась четкая и яркая линия излучения.
Отсутствие объекта : ни одна из предыдущих фотографий Hubble или JWST в этой точке не имеет ни одной галактики или звезды.
Подтвержденная достоверность : сигнал появился во всех четырех наборах снимков под подтвержденными углами – это исключает предположенное цифровое искривление или артефакт съемки.
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Главные гипотезы и проблемы с пояснениями
Ученые отмечают: главная сложность состоит в том, что сигнал был достаточно ярким, чтобы его заметили во время предварительных обзоров глубокого поля.
Это свидетельствует о том, что источник излучения появился внезапно или пережил короткую, но мощную вспышку.
Ученые рассмотрели четыре основных гипотезы происхождения вспышки, однако ни одна из них полностью не согласуется с полученными данными.
Ранняя галактика: яркая линия на этой длине волны должна была заблокироваться нейтральным водородом ранней Вселенной.
Ближайшая галактика: подобный объект должен создать дополнительные сопутствующие линии излучения, которых обнаружено не было.
Сверхновая: взрыв сверхновой также должен был оставить другие характерные спектральные следы.
Поглощение звезды черной дырой: приточное разрушение звезды может создать одиночную линию, но имеющихся данных недостаточно для подтверждения этой версии.
Авторы исследования отмечают, что объект находится в "чрезвычайно экстремальных физических условиях".
Для определения точной природы и красного смещения астрономы планируют провести серию более глубоких спектроскопических наблюдений.